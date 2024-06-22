منتخبنا للشباب يستهل "غرب آسيا" بمواجهة البحرين الأربعاء

المصدر: وام

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يفتتح المنتخب الوطني للشباب لكرة القدم تحت 20 عاما مشواره في بطولة الديار العربية "غرب آسيا الثالثة للشباب" الأربعاء المقبل، بمواجهة نظيره البحريني على استاد مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف السعودية ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبي سوريا وفلسطين.

وتقام منافسات البطولة خلال الفترة من 25 يونيو الجاري، إلى 5 يوليو المقبل بمشاركة 12 منتخبا تم توزيعهم على 3 مجموعات.

وغادرت البعثة إلى مدينة الطائف السعودية اليوم السبت، بقائمة تضم 23 لاعبا.

ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعات الثلاث بالإضافة لأفضل منتخب في المركز الثاني للدور نصف النهائي للبطولة.

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