علي مسري رئيساً للجنة بطولة الكرة «الآسيوية» للجامعات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تم اختيار علي مسري الظاهري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للجامعات، برئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة كرة القدم للجامعات، والتي ستقام في الصين سبتمبر المقبل، كما تم ترشيح الإمارات لاستضافة الملتقى الدولي للجامعات، واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في نوفمبر 2025.

وأوضح مسري، أن مشاركة اتحاد الجامعي والمدرسي في الفعاليات الرياضية الدولية، يأتي في إطار اكتساب الخبرات وتحقيق النتائج الإيجابية، وزيادة خبرات طلاب الدولة في المشاركات الخارجية، وصقل مواهبهم في طريق اكتشاف رياضيين أولمبيين على مستوى عالٍ.

وأضاف أن الموسم الأكاديمي المنتهي، شهد مشاركة واسعة من الجامعات في المشاركات الرياضية الدولية، مشيراً إلى استعداد فريق رفع الأثقال للجامعات للمشاركة في بطولة العالم في إستونيا 2024.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز