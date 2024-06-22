الاتحاد الآسيوي يعلن رسمياً مستويات منتخبات تصفيات الدور الثالث للمونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن ترتيبات قرعة الدور الثالث من تصفيات القارة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وتقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، والمقرر إجراؤها صباح الخميس المقبل، في فندق مندارين أورينتال بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بعدما تم تأكيد تأهل 18 منتخباً إلى تلك المرحلة، بعد اختتام منافسات الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة، وتأهل تلك المنتخبات أيضاً، إلى نهائيات كأس آسيا في السعودية 2027.

ووضع الاتحاد الآسيوي رسمياً، منتخبنا الوطني الأول ضمن المستوى الرابع لمنتخبات القرعة، إلى جانب منتخبي سلطنة عمان والبحرين، وذلك وفقاً للتصنيف العالمي الصادر قبل ساعات قليلة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، ما يتوقع المشوار الصعب لـ«الأبيض» في الدور الثالث، بعدما ضم المستوى الأول، منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية، والمستوى الثاني، منتخبات أستراليا وقطر والعراق، والمستوى الثالث، منتخبات السعودية وأوزبكستان والأردن، والمستوى الخامس، منتخبات الصين وفلسطين وقرغيزستان، والمستوى السادس، منتخبات كوريا الشمالية وإندونيسيا والكويت.

وأشار الاتحاد الآسيوي، أن التصفيات القارية التي أطلق عليها «الطريق إلى كأس العالم 2026»، ستقام في الفترة من سبتمبر 2024 إلى يونيو 2025، بعد أن يتم خلال القرعة، تقسيم المنتخبات على 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويتأهل أول فريقين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026، لتحجز 6 من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، الذي تنتقل إليه المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة، ليتم فيه تقسيم المنتخبات على مجموعتين، وتضم كل منهما 3 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى النسخة 23 للمونديال، في حين يتقابل المنتخبان الحاصلان على المركز الثاني في مباراتي ذهاب وإياب لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي للتنافس على إمكانية حصول المنتخبات الآسيوية على مقعد تاسع في المونديال.

ونوه الاتحاد القاري إلى ظهور منتخبات فلسطين وإندونيسيا وقرغيزستان، للمرة الأولى في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، بعد أن وصلت إلى هذا الدور من التصفيات للمرة الأولى بموجب نظام التصفيات المشتركة الحالي، والذي تم تطبيقه في تصفيات كأس العالم 2018، وكأس آسيا 2019 في الإمارات.

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