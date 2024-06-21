الشارقة يهدف للنزول بمعدل الأعمار بعد رحيل بيانيتش وماريجا وتيجالي

المصدر: الشارقة-ياسر قاسم

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حسم الشارقة مبكراً خطته في الانتدابات للموسم الجديد والتي تعتمد في الأساس على النزول بمعدل الأعمار في فريق كرة القدم، بعد التأمين على مغادرة الثلاثي ميراليم بيانيتش وموسى ماريجا وسبيستيان تيجالي، وتم التأمين على مغادرة الثلاثي من جانب الجهاز الفني بقيادة كوزمين أولاريو وإدارة النادي معاً، لا سيما بعد النتائج غير المرضية للفريق في الموسم المنصرم، وأهمها خسارة جميع الكؤوس التي أحرزها الفريق الموسم الماضي، زيادة على الترتيب المتأخر في جدول ترتيب الدوري «المركز الرابع» الذي منح الفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا 2 والذي حصل عليه الفريق بالمواجهات المباشرة مع الوحدة.

وبلغ موسى ماريجا 33 سنة في أبريل الماضي ولعب موسماً واحداً مع الفريق وسجل 8 أهداف خلال 25 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين لم تكن كافية للرضا عنه، فيما خاض تيجالي الذي أكمل عامه الـ 39 في فبراير الماضي 18 مباراة سجل فيها 5 أهداف، أما بيانيتش استكمل عقده مع الفريق لموسمين وفي الموسم الماضي شارك في 23 مباراة بالدوري ولم يسجل هدفاً وصنع 7 أهداف وأكمل عامه الـ 34 في أبريل الماضي.

لاعبون جدد

ورغم السرية التي يفرضها الشارقة على صفقاته الجديدة وبالتحديد المحترفين الأجانب ليحلوا مكان بيانيتش وموسى ماريجا إلا أن الإدارة والمدرب كوزمين متفقان على استقطاب عناصر يراعى فيهم عامل السن للنزول بمعدل الأعمار في الفريق، نظراً إلى أن الفريق عانى كثيراً في معظم المباريات من ندرة التسجيل رغم وجود أسماء كبيرة في خط المقدمة.

وتدرس الإدارة مع كوزمين في الوقت الحالي الخيارات الممكنة والمناسبة للانضمام للفريق لإتمام الصفقات سواء قبل انطلاقة الإعداد في الأسبوع الأول من يوليو المقبل أو أثناء التجمع الداخلي قبل التوجه للمعسكر الخارجي.

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