بني ياس يجدّد عقد مدافعه حسن المحرمي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلنت شركة كرة القدم في نادي بني ياس تجديد عقد مدافع الفريق الأول، حسن المحرمي، من دون الكشف عن مدة العقد الجديد، ليستمر اللاعب في صفوف السماوي في الموسم المقبل.

وكان عقد المحرمي مع بني ياس انتهى بنهاية الموسم المنصرم 2023 - 2024 بعدما كان قد جدد في عام 2020 لمدة 4 سنوات، إذ يأتي قرار التجديد مع اللاعب في إطار سياسة الحفاظ على العناصر الأساسية، بينما يركز النادي على إبرام تعاقدات جديدة من أجل تجديد دماء الفريق في ظل انتهاء عقود عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية خلال الموسم الأخير وعدم رغبة النادي في التجديد معهم. ووقع المحرمي على عقود التجديد مع النادي، الذي نشأ فيه بحضور سالم عبيد الزعابي المدير التنفيذي للنادي.

وبدأ المحرمي «28 عاماً» مشواره مع الفريق الأول ببني ياس عام 2016، ولكن مسيرته مع السماوي والمنتخب الوطني تأثرت كثيراً بسبب الإصابات، خصوصاً وأنه تم استدعاؤه إلى «الأبيض» أكثر من مرة، وتعرض للإصابة بالرباط الصليبي مرتين متتاليتين خلال الموسمين الأخيرين.

وغاب اللاعب عن أغلب فترات الموسم المنصرم، بعدما كان أجرى جراحة الرباط الصليبي صيف العام الماضي في إسبانيا، قبل أن يعود مع نهاية الموسم عقب انتهاء برنامجه التأهيلي، وشارك في المباريات الأخيرة، حيث لعب 3 مباريات بإجمالي 35 دقيقة.

من جهة أخرى، لا يزال النادي يبحث حسم ملف المدير الفني والتعاقدات الجديدة مع اللاعبين بعد رحيل المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش بانتهاء عقده، ودخل النادي في مفاوضات مع أكثر من مدرب، منهم مدرب عربي، تمهيداً لترتيب الأوراق قبل بدء فترة الإعداد شهر يوليو المقبل.

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