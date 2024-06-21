44 لاعباً «مجاناً» في ميركاتو «المحترفين» الصيفي

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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تشهد فترة الانتقالات الصيفية الحالية ارتفاعاً قياسياً في عدد الصفقات الحرة المتاحة «مجاناً» مقارنة بالمواسم السابقة لعدة أسباب منها اتساع قاعدة الاختيارات أمام الأندية بعد الترفيع في عدد الأجانب والمقيمين إلى 10 لاعبين في قائمة كل فريق، والتقدم في العمر لبعض اللاعبين وعدم ظهور البعض الآخر بالمستويات المطلوبة في الموسم الماضي أو عدم تلبية العروض المقدمة لهم لطموحاتهم من الناحية المادية.

ورصدت «البيان» ما يقرب عن 44 لاعباً متاحين «مجاناً» في الميركاتو الصيفي بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم من بينهم عدد من نجوم الكرة الإماراتية في السنوات الأخيرة. ويبرز علي مبخوت مهاجم الجزيرة السابق والهداف التاريخي لدوري أدنوك للمحترفين بـ218 هدفاً، كأحد أبرز اللاعبين المتاحين «مجاناً»، لكن المنافسة الشديدة بين الأندية للفوز به من شأنه أن يرفع قيمة الصفقة، لاسيما أن مبخوت مازال في قمة العطاء ويشكل إضافة كبيرة لأي فريق، حيث يحفل سجله الكروي بالعديد من الألقاب والتتويجات الفردية منه لقب هداف الدوري الإماراتي، في موسمي 2016 - 2017 و2020 - 2021، ولقب هداف كأس الخليج في عامي 2014 و2019، وهداف كأس آسيا 2015، وهو الهداف التاريخي للمنتخب الإماراتي بـ 85 هدفاً في 114 مباراة دولية.

مشاركة

يأتي في مقدمة النجوم المتاحين «مجاناً» في الميركاتو الحالي، سيباستيان تيغالي «39 عاماً» الذي أثبت في الموسم الماضي أنه أحد الحلول الهجومية في فريق الشارقة بتسجيله 5 أهداف في 18 مباراة، ليرفع رصيده إلى 184 هدفاً في 239 مباراة، ليصبح ثاني هداف تاريخي لدوري المحترفين بعد علي مبخوت.

وتضم قائمة النجوم المتاحين، المهاجم أحمد خليل الذي انتهى عقده مع فريقه البطائح بنهاية الموسم الحالي، الذي سجل مشاركة خليل «33 عاماً» في 18 مباراة وسجل هدفين، ويحمل مهاجم منتخبنا السابق في سجله الكروي 86 هدفاً في 246 مباراة في دوري المحترفين، و46 هدفاً مع «الأبيض» في 106 مباريات وهو أفضل لاعب في آسيا 2015.

ويوجد على رأس القائمة أيضاً نجم الكرة الإماراتية عمر عبد الرحمن «عموري» الذي أنهى علاقته مع الوصل بالتراضي منذ فبراير الماضي، ليصبح لاعباً حراً وهو أحد الخيارات المتاحة أمام الأندية في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

سبق لعموري «32 عاماً» أن ارتدى قميص أندية بداية من العين ثم الهلال السعودي والجزيرة وشباب الأهلي وأخيراً الوصل، وشارك عموري في 73 مباراة مع المنتخب الوطني سجل فيها 11 هدفاً مقابل 43 هدفاً في 179 مباراة بدوري المحترفين.

خيارات

ومن بين النجوم المنتهية عقودهم هذا الصيف، فارس جمعة «35 عاماً» مدافع الوحدة، صاحب 248 مباراة في دوري المحترفين، ويعد أحد المدافعين المتميزين ومن الخيارات المتاحة أمام الأندية في فترة الانتقالات الحالية، وكذلك زميله في الفريق المدافع محمود خميس «36 عاماً» وصاحب 263 مباراة في الدوري.

ويتصدر الأرجنتيني غاستون سواريز لاعب بني ياس قائمة الأجانب المتاحين مجاناً هذا الصيف بعد نهاية عقده مع السماوي، ويعد سواريز احد أبرز اللاعبين في دوري المحترفين ومن بين اللاعبين الأكثر مشاركة بـ96 مباراة في الدوري في المواسم الأربعة الأخيرة. ويشغل سواريز مركز خط الوسط وتحوم حوله الكثير من الأخبار حول إمكانية انتقاله لأحد أندية المقدمة في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد.

وتضم قائمة اللاعبين المتاحين للانتقال ضمن الصفقات الحرة البحريني علي مدن لاعب عجمان، وبرز بدوره كأحد أبرز اللاعبين العرب المحترفين في دورينا، حيث ظهر في 74 مباراة منذ انضمامه للعروبة في موسم 2021 – 2022 قبل انتقاله في الموسمين الأخيرين للبرتقالي، وسجل 18 هدفاً.

انتقال

وتفصيلاً تضم قائمة اللاعبين المتاحين للانتقال الحر هذا الصيف، 4 لاعبين من نادي النصر لانتهاء عقودهم هم خالد جلال الذي شارك في 14 مباراة في الموسم الماضي، والمهاجم عبد الله أنور والظهير الأيمن محمد برغش، ثلاثي الشارقة سيباستيان تيغالي و المالي موسى ماريغا والبوسني ميراليم بيانيتش، وثلاثي عجمان البحريني علي مدن والمدافع محمد جابر المعار من شباب الأهلي، والكونغولي بريستيج مبونغو.

ويتصدر الوحدة بقائمة تضم ما لايقل عن 9 لاعبين هم فارس جمعة، محمود خميس، مانع عايض، خالد بطي، سهيل المنصوري، عبد الله الكربي، عبد الرحمن صالح، سالم السميحي، والروسي زليمخان بكاييف، ثم بني ياس بقائمة تضم 6 لاعبين هم عبد الله سلطان، حميد المهري، غاستون سواريز، عيسى المازمي، عبد الله قاسم، وحسين عباس، و5 لاعبين من العين هم حارس المرمى سلطان المنذري، وسلطان الشامسي، ومحمد شاكر، وليد فلاح، وسعيد جمعة، و4 لاعبين من نادي خورفكان هم خليل خميس، خليفة مبارك، والأوزبكي عزيز بيك أمونوف ومواطنه عبدالله عبدولاييف، وثنائي اتحاد كلباء المهاجم السلوفيني اندريس فومبيرغر والمدافع البرازيلي والاس دوس سانتوس، ومحمد أحمد لاعب البطائح.

كما يبرز ضمن اللاعبين غير المرتبطين بعقود والذين غابوا عن الساحة في الموسم الماضي محمد فوزي لاعب الجزيرة والنصر سابقاً وعامر عبد الرحمن الذي خاض آخر تجربة مع بني ياس في موسم 2021 – 2022 ومحمد عبد الرحمن لاعب العين والوصل السابق وحبوش صالح لاعب بني ياس والوصل والبطائح سابقاً.

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