البطائح يفتح خط المفاوضات لتجديد عقد أحمد خليل

المصدر: دبي-علي الظاهري

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ذكرت مصادر مطلعة لـ«البيان» أن شركة كرة القدم في نادي البطائح، فتحت خط المفاوضات لتجديد عقد المهاجم أحمد خليل بعد نهاية عقده مع «الراقي». وكان نادي البطائح أصدر بياناً في الشهر الماضي ينفي فيه تجديد عقد أحمد خليل، إلا أن المفاوضات بين الطرفين مستمرة وفي طريقها إلى الحسم خلال الأيام المقبلة.

وانضم أحمد خليل «33 عاماً» المتوج بأفضل لاعب في آسيا عام 2015 إلى البطائح في 2022 عندما تأهل الفريق لأول مرة في تاريخه لدوري أدنوك للمحترفين، والتحق اللاعب الدولي السابق بصفوف «الراقي» بعد محطات سابقة مع أندية شباب الأهلي والجزيرة والعين، وفي حال وصول المفاوضات إلى النهاية السعيدة، سيرتدي اللاعب قميص «الراقي» للموسم الثالث على التوالي.

ولعب أحمد خليل مع البطائح في النسخة الماضية من دوري أدنوك للمحترفين 289 دقيقة خلال 18 مباراة، وسجل آخر أهداف الموسم في مرمى العين في ختام المسابقة.

وأنهى البطائح الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 37 نقطة بقيادة المدرب الكرواتي غوران توميتش الذي جددت إدارة شركة الكرة عقده لموسمين إضافيين بعد توليه قيادة الفريق في النصف الثاني من الموسم خلفاً للروماني ميريل رادوي.

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