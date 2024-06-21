التصنيف 69 يضع «الأبيض» في المستوى الرابع لتصفيات المونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تراجع منتخبنا الوطني مركزين في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ليحتل المركز 69 على الصعيد العالمي، ويحل في المستوى الرابع على المستوى الآسيوي قبل إجراء قرعة تصفيات الدور الثالث الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويتواجد منتخبا سلطنة عمان والبحرين مع «الأبيض» في المستوى الرابع، فيما ستكون منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية في المستوى الأول لقرعة التصفيات المقررة 27 يونيو الجاري، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتتواجد في المستوى الثاني منتخبات أستراليا وقطر والعراق، وفي المستوى الثالث منتخبات السعودية وأوزبكستان والأردن، وفي المستوى الخامس منتخبات الصين وفلسطين وقرغيزستان، وفي المستوى السادس منتخبات كوريا الشمالية وإندونيسيا والكويت.

ومن المقرر تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى الدور الثالث لتصفيات المونديال على 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات تتنافس بنظام الدوري المجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب، ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين ينتقل ثالث ورابع كل مجموعة للمنافسة بالدور الرابع، من أجل تحديد آخر فريقين حاصلين على المقاعد المباشرة لكأس العالم، والفريق الذي ينتقل لخوض الملحق الآسيوي لتحديد المنتخب المتأهل إلى الملحق العالمي.

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