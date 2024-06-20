40 حكماً وحكمة بينهم 18 أجنبياً أداروا مباريات دوري أدنوك

المصدر: وام

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شارك 39 حكماً في إدارة منافسات دوري أدنوك للمحترفين للموسم المنقضي 2023 -2024 من بينهم 18 حكماً أجنبياً إلى جانب طاقم تحكيم نسائي بقيادة روضة المنصوري التي أدارت مباراتين وذلك لأول مرة ضمن قوائم حكام مباريات دوري المحترفين.

وتصدر الحكم الدولي، أحمد سالم خلفان، قائمة أكثر الحكام إدارة لمباريات الدوري، بإجمالي 17 مباراة تلاه كل من عادل النقبي (16 مباراة)، ومحمد عبدالله الهرمودي (15 مباراة) وسلطان عبد الرزاق (16 مباراة) أيضا والدولي عمر العلي في المركز الخامس بإجمالي 14 مباراة.

وعلى صعيد الحكام الأجانب، بلغ عدد أطقم الحكام الذين تم الاستعانة بهم 18 طاقما من جنسيات مختلفة، تقدمهم المكسيكي سيزار راموس، الذي أدار مباراتين كان فريق الوصل طرفا فيهما وفاز بكليهما في الأولى على اتحاد كلباء 2-1 (الجولة الـ11) وفي الثانية على شباب الأهلي 3-0 (الجولة الـ25).

وأدار جميع الحكام الأجانب الباقين (17 حكماً)، مباراة واحدة لكل منهم وكانت الغلبة للحكام الإيطاليين بواقع (4 حكام)، والبرتغاليين (حكمان) والبرازيليين (حكمان) وحكم واحد من كل من ألمانيا وانجلترا وفرنسا وسلوفينيا وبلغاريا وصربيا والأرجنتين والسلفادور.

وشهد الموسم الظهور الأول لطاقم تحكيمي نسائي إماراتي خالص بقيادة الحكمة روضة المنصوري، التي أدارت مباراتين في المسابقة، بني ياس مع عجمان في الجولة الـ26 والعين مع البطائح المؤجلة من الجولة الـ25.

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