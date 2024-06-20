5 مشاركات خارجية لـ"منتخباتنا الوطنية لكرة القدم" في النصف الثاني من 2024

المصدر: وام

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تنتظر منتخباتنا الوطنية لكرة القدم، 5 مشاركات خارجية خلال النصف الثاني من 2024، تأتي في مقدمتها المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية للمنتخب الأول، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، بعد إتمامه المرحلة الثانية.

وتصدر منتخبنا الوطني لمجموعته الثامنة، مع حسم التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2027، ومن المقرر أن يدشن المنتخب الوطني الأول مشوار تصفيات المونديال "المرحلة الثالثة" في سبتمبر المقبل، إذ تنطلق الجولة الافتتاحية يوم 5 سبتمبر، ثم جولة أخرى يوم 10 من نفس الشهر.

وتنتظر منتخبنا الوطني الأول أيضاً المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" والتي ستقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025.

وكذلك، مشاركة المنتخب الوطني تحت 23 عاماً في بطولة المنتخبات الوطنية الخليجية في الكويت خلال شهر أكتوبر المقبل، وهي البطولة التي صادق عليها المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي، خلال اجتماعه الأخير في مايو الماضي.

وبداية من يوم 25 يونيو الجاري، يشارك منتخبنا الوطني تحت 20 عاماً في النسخة الثالثة من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب، والتي تستضيفها مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل، في إطار استعداداته للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للشباب المقررة في شهر سبتمبر من العام الجاري.

وتضم البطولة 12 منتخباً، وهم، الإمارات، والسعودية، والعراق، والبحرين، وعمان، واليمن، والكويت، وسوريا، ولبنان، والأردن، وفلسطين، بالإضافة إلى منتخب ألبانيا، كضيف من خارج منطقة غرب آسيا.

كما تنتظر منتخبنا الوطني للناشئين تحت 17 عاماً، المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً، إذ يتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الثامنة التي تضم معه كل من ماليزيا، ولاوس ولبنان، وتقام التصفيات في لاوس خلال الفترة من 19 إلى 27 أكتوبر المقبل.

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