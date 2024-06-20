6 صفقات تبقي على الاستقرار الفني في عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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قطع نادي عجمان شوطاً بعيداً في الترتيبات للموسم الجديد والإبقاء على الاستقرار الفني للفريق منذ وقت مبكر، حيث نجحت إدارة النادي في إتمام صفقة التعاقد مع المدرب الصربي غوران توفيجدزيتش، الذي رحل عن الفريق الموسم الماضي إلى النصر ثم إلى الوحدة، ونجح غوران على مدار موسمين مع عجمان في تحقيق أرقام قياسية على مستوى النتائج خاصة في الدوري، بعدما أنهى الموسم في المركز السادس برصيد 44 نقطة وهي المرة الأولى في تاريخ النادي بدوري المحترفين الوصول لهذا العدد من النقاط، كما أن الفريق حقق الفوز في 13 مباراة والتعادل في 5 مباريات، وهي المرة الأولى التي يتقدم فيها الفريق للمركز السادس، وكان أفضل مركز له المركز السابع.

وتساهم خطوة التعاقد مبكراً مع المدير الفني في التشاور معه لاستكمال ملف المحترفين الأجانب وإضافة لاعبين جدد في بقية المراكز على مستوى اللاعبين المقيمين أو المواطنين، وأنجزت إدارة النادي 6 صفقات مع صفقة المدرب حيث تم التعاقد مع صانع الألعاب المغربي أيمن الحسوني ومع الجناح البرازيلي هنريكي «لاعب مقيم»، بالإضافة لتجديد التعاقد مع المدافع الصربي ميلوش وتجديد التعاقد مع اثنين من المدافعين الوطنيين هما سعود سعيد وعبد الله صالح.

وجاء دخول صانع الألعاب المغربي أيمن الحسوني للقائمة بدلاً من البرازيلي رافائيل دودو، ويحدد المدرب غوران خلال الأيام القليلة المقبلة إمكانية التعاقد مع لاعب وسط مهاجم والمفاضلة ستكون بين التونسي هيكل الشيخاوي المستمر عقده للموسم المقبل، والبحريني علي مدن، المنتهي عقده مع الفريق، أو استمرار اللاعبين معاً وفي هذه الحالة سيغلق عجمان ملف الأجانب، وتم تجديد التعاقد مع المدافع الصربي ميلوش، بعد تألقه وإسهامه مع زملائه على نظافة الشباك في 6 مباريات.

وجاء اختيار الجناح البرازيلي فيكتور هنريكي صاحب الـ 21 عاماً قادماً من الظفرة، وتسجيله في فئة المقيمين، بعد تألقه اللافت ويلعب هنريكي في مركزي الجناح الأيمن والأيسر، وسجل 15 هدفاً وصنع 6 في 33 مباراة، فيما يستمر عقد المغربي وليد أزارو حتى صيف 2026.

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