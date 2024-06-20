10 أندية تحدد مدربيها في الموسم الجديد

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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حددت 10 أندية في دوري أدنوك للمحترفين قائمة مدربيها في الموسم الكروي الجديد الذي من المقرر أن ينطلق 17 أغسطس المقبل، من بينها 5 أندية احتفظت بطواقمها الفنية للموسم الماضي، وهي الوصل والعين والشارقة والنصر والبطائح، فيما اختارت 4 أندية الاستعانة بمدربين يحملون تجارب سابقة في دورينا، فيما تواصل 4 أندية أخرى البحث عن مدربين وهي شباب الأهلي والوحدة والجزيرة وبني ياس.

وتضم قائمة مدربي الموسم الكروي الجديد 2024 – 2025، 5 أسماء احتفظوا بمقاعدهم من الموسم الماضي، يتقدمهم الصربي ميلوش ميلوييفيتش مدرب الوصل بطل الثنائية، والذي قرر «الإمبراطور» مواصلة التجربة الناجحة معه لمدة موسمين بعدما أعاده إلى منصة التتويج بعد غياب استمر 17 عاماً، ويحسب لميلوش النقلة النوعية التي أحدثها في الفريق على صعيد الأداء والروح القتالية في الملعب، ما قاده لتحقيق لقبي كأس رئيس الدولة ودوري أدنوك للمحترفين.

ويعد ميلوش أحد أفضل الأسماء في دورينا ويتميز بأدائه الهجومي، كما أن مسيرته التدريبية القصيرة التي بدأها في 2013 حافلة بالألقاب سواء في الدوري الصربي أو السويدي، وسيكون أمام تحد صعب في الموسم الجديد لمواصلة التألق مع «الإمبراطور» وحصد المزيد من الألقاب.

ويأتي الأرجنتيني هيرنان كريسبو أيضاً على رأس قائمة المدربين المستمرين للموسم الثاني على التوالي، بعدما قاد العين للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2024، بالرغم من المستويات المتباينة التي قدمها الزعيم في المسابقات المحلية، وسيكون كريسبو بدوره أمام تحد صعب في الموسم الجديد، الذي يخوض خلاله العين المنافسة في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة وبطولة العالم للأندية المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى المسابقات المحلية.

وفرض الهولندي، ألفريد شرودر، مدرب النصر كأحد أفضل الأسماء في الموسم المنتهي ولذلك من الطبيعي أن يستمر على رأس الجهاز الفني للعميد، بعد تمديد عقده لموسم إضافي، ويحسب للمدرب الهولندي أنه طور أداء النصر وقاده إلى نهائي كأس رئيس الدولة، وإنهاء الموسم في المركز السادس برصيد 39 نقطة.

تطلعات

ويحمل شرودر تطلعات الجماهير النصراوية لإعادة الفريق إلى منصات التتويج بعد غياب 4 سنوات، حيث توج العميد بآخر لقب في عام 2020 عندما توج بطلاً لكأس رابطة المحترفين على حساب شباب الأهلي.

وينافس النصر بقيادة مدربه شرودر في 4 مسابقات تشمل دوري أبطال الخليج، ودوري أدنوك للمحترفين وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وكأس رئيس الدولة.

كما ضمن الكرواتي غوران توميتش استمراره في تدريب البطائح بعد أن قاده لتحقيق نتائج تاريخية في دوري أدنوك للمحترفين الذي أنهاه في المركز السابع بـ37 نقطة.

أما خامس المدربين الذين احتفظوا بمقعدهم فهو الروماني أولاريو كوزمين مدرب الشارقة، حيث يرتبط بعقد مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

تعاقد

وبالإضافة إلى المدربين الخمسة المستمرين مع أنديتهم، أغلقت 5 أندية أخرى ملف مدربيها للموسم الجديد وعلى رأسها عجمان الذي اختار استعادة مدربه السابق الصربي غوران توفيغدزيتش الذي قاد الفريق لتحقيق أكبر مجموع من النقاط موسم 2023-2022.

وأنهى خورفكان اتفاقه مع المدرب الروماني دانييل إيسايلا لقيادة الفريق بالموسم المقبل، وخاض ايسايلا تجربتين سابقتين، الأولى مع بني ياس والثانية الموسم الماضي مع عجمان.

وتعاقد دبا الحصن الصاعد الجديد إلى دوري المحترفين مع البرازيلي كايو زاناردي «50 عاماً» لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، وستكون تجربة دبا الحصن الخامسة لزاناردي في دوري المحترفين بعد أن قاد أندية النصر وخورفكان و البطائح وعجمان.

واختار نادي العروبة العائد لدوري أدنوك للمحترفين، مواصلة التجربة مع مدربه البرتغالي برونو بيريرا الذي قاد الفريق لتحقيق الصعود والتتويج بدرع دوري الهواة، وجدد العروبة عقد بيريرا حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشارت بعض المصادر، إلى أن نادي اتحاد كلباء توصل بدوره لاتفاق مع المدرب الصربي فوك رازوفيتش، لتولي تدريب الفريق في الموسم الجديد، بدلاً عن العراقي غازي الشمري الذي تم تعيينه مدرباً منتصف الموسم خلفاً للإيراني فرهاد مجيدي.

وخاض رازوفيتش تجربتين سابقتين في دوري المحترفين، الأولى مع نادي الظفرة والثانية مع الوحدة في موسم 2020 – 2021 ولم تكن ناجحة، حيث تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

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