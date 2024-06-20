العين والوصل وشباب الأهلي في النخبة والشارقة في الآسيوية الثانية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن قائمة الأندية المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، التي تنطلق منافساتها في أغسطس المقبل، ويمثل الدولة فيها العين والوصل المتأهلان مباشرة إلى مرحلة الدوري، وشباب الأهلي الذي يخوض ملحق التأهيل، فيما يمثل الشارقة الدولة في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا الثاني، وأوضح الاتحاد الآسيوي، أن القائمة الأولية للأندية المشاركة في نسخة 2025-2024 من بطولة النخبة، تمت بالاستناد إلى توزيع مقاعد مسابقات الأندية الآسيوية 2025-2024، حيث تضم المسابقة 27 نادياً من 12 اتحاداً وطنياً، مقسمة بالتساوي بين منطقتي الغرب والشرق.

وكشف عن تنافس 32 فريقاً في دوري أبطال آسيا الثاني، وأنه تم اختيار قائمة المشاركين وفقاً لتوزيع المقاعد لمسابقات الأندية الآسيوية 2025-2024، ومتطلبات ترخيص الأندية، حيث يتأهل 27 فريقاً من 21 اتحاداً وطنياً، بواقع 12 نادياً من منطقة غرب آسيا، و15 نادياً من شرق القارة، مباشرة إلى دور المجموعات، إلى جانب 3 أندية، بواقع اثنين من الغرب، وواحد من الشرق، سيتم إقصاؤها من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة، وأكد أن قرعة البطولتين سيتم إجراؤها يوم 16 أغسطس 2024، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول آلية القرعة في وقت لاحق.

النخبة

ويشهد الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للنخبة، تنافس 5 أندية في الفترة من 6 إلى 13 أغسطس 2024، لإكمال قائمة المتأهلين إلى مرحلة الدوري، وفي منطقة الغرب، يلعب الغرافة القطري مع الفائز من المواجهة التي تجمع بين ممثل إيران وشباب الأهلي، بينما في الشرق، يتواجه شاندونغ تايشان الصيني مع بانكوك يونايتد التايلاندي، علماً بأن الفرق الخاسرة من الدور التمهيدي تنتقل مباشرة للعب في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2.

تقسيم

وسيتم تقسيم الأندية الـ24 إلى دوريين يضم كل منهما 12 فريقاً عبر منطقتي الغرب والشرق، وبحيث يلعب كل فريق ضد 8 منافسين مختلفين داخل منطقته عبر 4 مباريات على أرضه و4 مباريات خارج أرضه، ويشارك في البطولة من السعودية أندية الهلال، والنصر والأهلي المؤهلان مباشرة إلى مرحلة الدوري، ومعهم السد والريان القطريان، وبيرسيبوليس والاستقلال الإيرانيان، وباختاكور الأوزبكي، وبطل العراق يحدد لاحقاً، فيما يشارك في الملحق إلى جانب شباب الأهلي كل من الغرافة القطري، وممثل إيران الذي يحدد لاحقاً.

وتحظى الأندية المشاركة بحافز يتمثل في الحصول على مقعد غير مباشر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2025، مع زيادة كبيرة في المخصصات المالية، إذ تحصل الأندية المشاركة في دور المجموعات على حد أدنى مقداره 300 ألف دولار، مع تقديم مخصصات إضافية بالاعتماد على النتائج النهائية لكل فريق، ليحصل الفائز بلقب البطولة على 3.28 ملايين دولار على الأقل.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز