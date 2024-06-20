عبد الله الظنحاني: علاقة باروت ودبا الفجيرة انتهت ونستعد للموسم الجديد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد عبد الله أحمد الظنحاني المدير التنفيذي لنادي دبا الفجيرة انتهاء عقد المدرب الوطني عيد باروت مع «النواخذة» مع نهاية مباريات دوري الدرجة الأولى الذي انتهى قبل أيام، وتوج بلقبه فريق العروبة فيما حجز دبا الحصن بطاقة الصعود الثانية لدوري المحترفين.

وكشف الظنحاني لـ «البيان»: عن اجتماع لمجلس إدارة النادي برئاسة أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة دبا الفجيرة، يعقد نهاية الأسبوع المقبل يتم من خلاله التطرق لترتيبات الموسم الكروي الجديد 2024 -2025، إلى جانب الإعلان عن بدء التجمع الداخلي وتحديد وجهة المعسكر الخارجي وكذلك وضعية الجهاز الفني بعد انتهاء عقد «عيد باروت» وتحديد هوية اللاعبين المواطنين والمحترفين.

وأضاف الظنحاني، أن دبا الفجيرة سيعمل ما بوسعه خلال الموسم المقبل من أجل عودة «النواخذة» لمكانه الطبيعي مع كبار دوري الأضواء والشهرة.

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