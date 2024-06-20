24 فريقاً في دولية «مينا دبي» لكرة الصالات

المصدر: دبي- البيان

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تنطلق غداً الجمعة، منافسات بطولة «كأس مينا» الدولية لكرة قدم الصالات للناشئين، تحت 12 و10 سنوات، التي تقام بدعم مجلس دبي الرياضي في الصالة المغطاة بنادي الوصل، وتهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب الرياضية.

ويشارك في البطولة 24 فريقاً من داخل وخارج الدولة، منهم 12 فريقاً في فئة تحت 12 سنة، و12 فريقاً تحت 10 سنوات، وتنقسم كل فئة إلى مجموعتين، ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، ويتأهل الفريق البطل الفائز في النهائي تحت 10 سنوات للعب في بطولة كأس أوروبا لكرة الصالات التي تقام في مدينة ستراسبورج بفرنسا، في شهر يناير المقبل، بمشاركة أكبر الفرق الأوروبية مثل آرسنال ويوفنتوس وأولمبيك ليون وبنفيكا والعديد من الفرق الكبرى.

ومن أبرز الفرق المشاركة في البطولة أكاديمية أياكس أمستردام في دبي، وأكاديمية نادي السيب من عمان، وأكاديمية البحرين لكرة قدم الصالات، وأكاديمية مانشستر سيتي دبي ومانشستر سيتي أبوظبي، ونادي أزول، ونادي دبي الإيرلندي لكرة القدم، ونادي إمباير، وأكاديمية الخليج، وأكاديمية جوبرو الرياضية، وأكاديمية ريدز، وجوجا بونيتو.

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