مفاوضات النصر والبرازيلي ماركيز مستمرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد مصدر مسؤول في نادي النصر، أن الأخير لم يحسم تعاقده بعد مع البرازيلي آلان ماركيز لاعب الوحدة السابق، وأن المفاوضات مازالت مستمرة بين الطرفين بسبب تمسك ناديه الحالي بوتافوغو بخدماته.

وكان النصر تقدم بعرض رسمي لماركيز من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكن توقيع اللاعب لنادي بوتافوغو متصدر الدوري البرازيلي حالياً شكل عائقاً أمامه للعودة من جديد إلى دوري أدنوك للمحترفين في انتظار ما ستسفر عنه نتائج المفاوضات في الأيام المقبلة.

وشارك اللاعب الدولي السابق لمنتخب البرازيل في 31 مباراة مع الوحدة في الموسم الماضي وسجل 3 أهداف، وسبق أن لعب لأندية أودينيزي ونابولي في الدوري الإيطالي وايفرتون في الدوري الإنجليزي.

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