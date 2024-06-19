الاتحاد الآسيوي: العين والوصل وشباب الأهلي يشاركون في كأس النخبة لكرة القدم

المصدر: وام

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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، القائمة الأولية للأندية المشاركة في النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الجديد 2024 -2025، التي تضم 27 ناديا من 12 اتحادا أهليا، موزعة بمعدل 6 اتحادات من شرق القارة و6 من غربها، على أن تنطلق منافسات الدور التمهيدي في أغسطس المقبل.

وجاء ناديا العين، حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، والوصل بطل دوري أدنوك للمحترفين، على رأس الأندية المشاركة في دوري أبطال النخبة، ضمن المتأهلين مباشرة إلى دوري المجموعات، بينما سيخوض نادي شباب الأهلي التصفيات التمهيدية ضمن 5 أندية خلال الفترة من 6 إلى 13 أغسطس المقبل، على المراكز المتبقية في مرحلة الدوري، لتأهيل فريقين اثنين، في حين تتحول باقي الأندية إلى دوري أبطال آسيا 2.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن البطولة تضمنت بشكلها الجديد، تعديلا مهما في مرحلة دوري المجموعات، حيث سيتم تقسيم الأندية الـ 24 إلى دوريين يضم كل منهما 12 فريقا عبر المنطقتين الغربية والشرقية بالقارة، ويلعب كل فريق ضد ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته في شكل 4 مباريات على أرضه و4 خارجها.

وسيتم إجراء حفل القرعة الرسمية لمرحلة الدوري في 16 أغسطس 2024.

وأشار الاتحاد القاري إلى أن الفرق الثمانية الأولى من كل دوري ستتأهل إلى دور الـ16 ذهابا وإيابا، المقررة إقامته في الفترة من 3 إلى 12 مارس 2025، وستتبعه إقامة دورة مجمعة للأدوار النهائية في السعودية، ولن يتم تطبيق أي تقسيم إقليمي خلال هذه المرحلة من النهائيات، التي ستشهد مواجهات ذهابا وإيابا لكل من الأدوار ربع النهائي، ونصف النهائي والنهائي الذي سيقام خلال الفترة من 25 أبريل إلى 4 مايو 2025.

وأعلن الاتحاد الآسيوي أنه سيتم دعم جميع الأندية المشاركة في البطولة، حيث يحصل كل ناد مشارك في مرحلة المجموعات على حد أدنى 800 ألف دولار، مع توفر إمكانية الحصول على دعم إضافي بناء على مركزه النهائي، علما بأن البطل سيحصل على 12 مليون دولار على الأقل.

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