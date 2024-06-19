المالي نياكاتي.. رهان «السماوي» في الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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يراهن بني ياس على المهاجم المالي يوسف نياكاتي في الموسم المقبل وظهوره بشكل أقوى من الموسم المنصرم بعدما أكد إمكاناته التهديفية رغم الاقتناع أنه لم يقدم كل ما في جعبته مع السماوي.

وحاز الدولي المالي نياكاتي ثقة إدارة شركة كرة القدم ببني ياس التي اقتنعت بضرورة استمرار اللاعب مما دفع النادي لتجديد عقده قبل نهاية الموسم المنصرم ولمدة موسمين مقبلين حتى عام 2026، إذ كان النادي جدد عقد نياكاتي في مايو الماضي وقبل نهاية الموسم، ليصبح اللاعب الأجنبي الوحيد الذي تأكد استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

وأكد نياكاتي أنه يسعى لبذل قصارى جهده لتحقيق تطلعات بني ياس في الموسم القادم، والظهور بشكل أقوى مما كان عليه في الموسم الأخير الذي لم يكن على مستوى الطموحات رغم الأداء الجيد الذي قدمه الفريق ولم تعكسه النتائج.

نتائج

ويرى نياكاتي أن موسمه الأول مع بني ياس جاء إيجابياً رغم الصعوبات التي واجهها الفريق على مستوى النتائج، ولم تعكس المستوى الحقيقي للسماوي الذي أنهى الموسم في المركز العاشر، معرباً عن ثقته بأن بني ياس سيعود بصورة أفضل في الموسم المقبل وخاصة أنه يمتلك الإمكانات لتحقيق نتائج جيدة، لافتاً إلى أن الفريق واجه سوء حظ كبيراً وعدم توفيق في أغلب مبارياته ولا سيما أنه لعب بشكل جيد وصنع الكثير من الفرص ولكن فقد نقاطاً عدة كانت في المتناول.

وأعرب نياكاتي عن سعادته بالاستمرار مع بني ياس بعد تجديد عقده لموسمين مقبلين، مشيراً إلى أنه وجد كل الدعم من إدارة النادي وزملائه اللاعبين في الفريق على مدار الموسم.

وانضم إلى بني ياس في صيف العام الماضي في صفقة انتقال حر قادماً من الاتفاق السعودي، إذ شارك مع الفريق في 26 مباراة في الدوري، ولم يغب عن أي مباراة على الإطلاق بإجمالي 2215 دقيقة، نجح خلالها في تسجيل 9 أهداف، وصنع هدفين، كثاني هدافي الفريق بعد الألباني تاولانت سيفيري «11 هدفاً».

جاءت بداية المهاجم الدولي الذي شارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الإفريقية مطلع العام الجاري مع السماوي قوية في انطلاقة الموسم المنصرم، حيث استطاع تسجيل 4 أهداف في أول 5 جولات من عمر الدوري حين سجل هدفاً في مرمى العين في الجولة الأولى، ثم هدفين في النصر في الجولة الثانية، وهدفاً في الوحدة في الجولة الخامسة.

ولكن بعد البداية القوية تراجع المعدل التهديفي للاعب الذي عاد لهز الشباك بهدف في مرمى كلباء في الجولة 12، إلا أنه عاد في نهاية الموسم بشكل أفضل ليسجل 4 أهداف في الجولات الأخيرة في شباك الإمارات والبطائح وعجمان.

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