185 ألف درهم إجمالي بيع قمصان لاعبي «دورينا» بالمزاد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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بلغت الحصيلة النهائية لبيع قمصان وبعض الهدايا التذكارية من مباريات المسابقات المنظمة من قبل رابطة المحترفين، قرابة 185 ألف درهم خلال الموسم المنتهي 2023 - 2024، وتم بيعها إلكترونياً عبر موقع شركة «ماتش وورن شيرت» العالمية، المتخصصة في عرض أبرز القمصان الرياضية، التي تؤرخ مناسبات ومباريات رياضية بارزة دولياً، وجرى البيع باليورو، ويتم تخصيص عائدات المزاد للأندية المشاركة من أجل مبادراتها المجتمعية والجماهيرية.

سعر

وحقق الوحدة الحصيلة الأكبر وبلغت حوالي 52 ألف درهم من 3 مباريات، وأعلى حصيلة بلغت قرابة 30 ألف درهم، وحققها من بيع قمصان مباراته مع العين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم 3 مايو الماضي، عندما حسم اللقب لصالحه بالفوز بهدف دون مقابل، وتم بيع قميص لاعبه آلان ماركيز مقابل حوالي 6000 درهم، ليكون أعلى سعر بيع قميص للاعبين طوال الموسم المنتهي.

أما العرض الأعلى بيعاً، فكان الميدالية الذهبية التي نالها لاعبو الوصل بعد تتويجهم بدرع دوري أدنوك للمحترفين، وتم طرح ميداليتين منها للبيع، وتم بيعهما بسعر متقارب بلغ قرابة 11 ألف درهم لكل منها، وحصل الوصل في تلك المباراة على ثاني أعلى عملية بيع لقمصان اللاعبين في الموسم وبلغ حوالي 26 ألف درهم.

اعتزال

أما ثاني أغلى قميص تم بيعه بالمزاد، فكان قميص قائد الوحدة إسماعيل مطر الذي أعلن اعتزاله مع نهاية موسم 2023 - 2024، إذ تم بيع قميصه مقابل حوالي 4000 درهم، بعد لقاء إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي انتهى لمصلحة الوحدة برباعية نظيفة، ليتأهل الوحدة إلى المباراة النهائية، بعد فوزه بمجموع مباراتيه مع الوصل الذي فاز في لقاء الذهاب على أرضه في زعبيل بنتيجة 2 - 1.

فيما بلغت ثاني أعلى حصيلة بيع قمصان للاعبين، لمصلحة نادي الوصل من مباراتين وبلغت حوالي 40 ألف درهم، وتلاه العين في 4 مباريات بحوالي 27 ألفاً، والشارقة حوالي 22 ألف درهم من مباراتين، وشباب الأهلي 18 ألفاً من مباراة واحدة، والنصر قرابة 11 ألفاً، والجزيرة حوالي 9 آلاف، وأخيراً فريق الإمارات حوالي 6 آلاف درهم. في حين، تتضمن قائمة بعض الأغراض الأخرى التي تم بيعها، قميص الوصل وعليه توقيعات جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراته مع الوحدة في إياب نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وبيع بحوالي 3 آلاف درهم، والميدالية الذهبية لكأس السوبر للمحترفين، والذي توج به شباب الأهلي بتغلبه على الشارقة بنتيجة ثقيلة 6 - 2، وبيعت بحوالي 2600 درهم.

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