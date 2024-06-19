الهدوء يخيم على «الميركاتو الصيفي» لأندية المحترفين

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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ما زال الهدوء يخيم على فترة الانتقالات الصيفية لأندية دوري أدنوك للمحترفين بالرغم من اقتراب موعد انطلاق تحضيرات الموسم الجديد، المقررة خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل، حيث يسود سوق الانتقالات حركة بطيئة قياساً على ما تشهده في مثل هذه الفترة من كل عام، ووسط تكتم شديد من أغلب الأندية عن أبرز تعاقداتها الجديدة.

وتبدأ عمليات قيد اللاعبين وتسجيلهم للفترة الأولى للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025 في العاشر من يوليو المقبل وتستمر حتى 1 أكتوبر 2024 على أن تنطلق الفترة الثانية للقيد من 15 يناير إلى 11 فبراير 2025.

ومن المتوقع أن تتجه بوصلة سوق الانتقالات الصيفية نحو ذروتها المعهودة مع نهاية الشهر الحالي وبداية الشهر المقبل، تزامناً مع انطلاق الاستعدادات والسفر لإقامة المعسكرات الخارجية.

أسباب

وأكد العراقي نجم محمد وكيل اللاعبين، أن هناك ما لا يقل عن 4 أسباب قوية فرضت هذا الهدوء المؤقت على سوق انتقالات اللاعبين، يتعلق أولها بالتعديلات الجديدة التي أعلنتها رابطة المحترفين حول خفض عدد اللاعبين المقيدين في الفريق الأول لأندية المحترفين إلى 25 لاعباً، وبحد أقصى 5 لاعبين أجانب و5 لاعبين مقيمين، على أن يكون المقيم في حالة تسجيله لأول مرة في الدولة من مواليد عام 2004 وما فوق وتقليص قائمة الفرق في المباريات إلى 23 لاعباً، على أن لا يزيد عدد اللاعبين من الأجانب والمقيمين على 10 لاعبين وأن لا يزيد عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين داخل الملعب على 7 لاعبين.

تعديلات

وصرح نجم محمد، أن هذه التعديلات الجديدة جعلت إدارات الأندية تعدل اختياراتها وتتريث لاتخاذ القرار بشأن اللاعبين الجدد، لا سيما المقيمين بما أنهم أصبحوا يلعبون دوراً مهماً لا يقل عن اللاعبين الأجانب، وقال: عندما تأتي بلاعب مقيم جيد، سيكون بمستوى المحترف، لذا أعادت الأندية حساباتها وتنويع اختياراتها لتشمل مراكز متنوعة.

وأضاف: ويرتبط السبب الثاني بتزامن فترة الانتقالات في دورينا مع الدوريات الأوروبية الكبرى من مطلع يوليو 2024 وتنتهي في بداية سبتمبر المقبل، ما يقلل قاعدة الاختيار لأندية المحترفين، حيث يمنح أغلب اللاعبين الأولوية للأندية الأوروبية للانتقال إليها، كما يتسبب ذلك في ارتفاع الأسعار وتعطل بعض الصفقات.

وتابع نجم محمد: يتعلق السبب الثالث وهو من الأسباب القوية كذلك، بعدم استقرار أكثر من نصف عدد أندية المحترفين على اختيار مدربيها الجدد أو تحديد مصير مدربيها الحاليين ما يتسبب بدوره في تأخير اتخاذ القرار بشأن التعاقدات الجديدة من اللاعبين.

وصرح نجم محمد أن السبب الرابع يتعلق بتراجع الطلب على اللاعب المواطن لمصلحة اللاعب المقيم الأقل تكلفة، مشيراً إلى أن سوق الانتقالات الصيفي ينتعش أولاً بالصفقات المحلية ثم يأتي دور صفقات اللاعبين الأجانب وبما أن الطلب على اللاعبين المواطنين تراجع من الطبيعي أن يؤثر ذلك في سوق الانتقالات بشكل عام، وقال: أعتقد أن تراجع الطلب على اللاعبين المواطنين مقارنة بالسابق سيفرض عليهم تطوير مستوياتهم لفرض أسمائهم من جديد في سوق الانتقالات.

وأكد العراقي نجم محمد أن سوق الانتقالات سيشهد ذروته خلال الأيام المقبلة وتحديداً قبل مغادرة الأندية للمعسكرات الخارجية بنهاية الأسبوع الأول من يوليو، مشيراً إلى أن أغلب الأندية ستغلق ملف المدربين في أقرب وقت ممكن، وبالتالي ستتفرغ لاختيار اللاعبين الجدد. وأوضح نجم محمد أنه لا يتوقع إبرام أندية المحترفين صفقات من العيار الثقيل على صعيد اللاعبين الأجانب، في المقابل يتوقع أن يكون هناك صفقات كبيرة في سوق المدربين، ونفى الوكيل العراقي وجود تأثير قوي لبطولة أوروبا للأمم المقامة حالياً في ألمانيا وكوبا أمريكا لكرة القدم التي ستقام خلال الفترة من 20 يونيو إلى 15 يوليو، على سوق الانتقالات في دورينا، وقال: يمكن أن تؤثر بطولة أوروبا وكوبا أمريكا على الميركاتو الصيفي في دورينا ولكن بنسبة ضعيفة لأنه من الصعب أن تتعاقد أنديتنا مع لاعبين يشاركون حالياً مع منتخباتهم في بطولة أوروبا وكذلك في كوبا أمريكا خوفاً من تعرضهم للإصابات.

عجمان يتصدر

وتصدر عجمان الميركاتو الحالي كونه الأكثر نشاطاً بإبرام 3 صفقات جديدة وتجديد عقود 3 لاعبين، وشملت الصفقات الجديدة المدرب الصربي العائد غوران توفيغدزيتش، واللاعب المقيم البرازيلي فيكتور هنريكي القادم من الظفرة، وصانع الألعاب المغربي أيمن الحسوني لاعب معيذر القطري، الذي انتقل إلى البرتقالي في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسمين، وجدد عجمان عقود مدافعيه سعود سعيد وعبدالله صالح والصربي ميلوش كوسانوفيتش.

وأعلنت شركة الوصل لكرة القدم بداية الشهر الماضي عن تجديد عقد جيرونيمو بوبليتي موسماً إضافياً، وجدد العين عقدي لاعبه خالد علي وحارس مرماه محمد بوسندة لمدة 3 سنوات، وجدد النصر عقده لاعبه البوسني سمير مميشيفيتش لمدة موسم إضافي، إضافة لاقترابه من ضم البرازيلي آلان ماركيز لاعب الوحدة السابق، وضم الجزيرة المدافع محمد يوسف عتيق (23 عاماً) قادماً من شباب الأهلي لمدة 4 سنوات، كما جدد عقد لاعبه المغربي المقيم محمد ربيع مقابل مغادرة الهداف التاريخي لدورينا علي مبخوت، واستعاد شباب الأهلي لاعبه المعار سلطان عادل من اتحاد كلباء، وأعلن سلطان الزعابي عودته إلى شباب الأهلي بعد انتهاء إعارته إلى الوحدة.

وأعلن بني ياس عن استغنائه عن المدرب السلوفيني داركو ميلانيتش وتعاقده مع اللاعب المقيم ايساك تشيبانغو (21 عاماً) القادم من النصر في صفقة انتقال حر، كما قام بتجديد عقد مدافعه المنصوري خميس المنصوري، فيما جدد خورفكان عقد حارس مرماه أحمد حمدان لمدة 3 سنوات وتشير بعض المصادر إلى أنه تعاقد مع المدرب الروماني دانييل أيسايلا خلفاً لمدربه الحالي نيبوشا، أما العروبة أول الصاعدين لدوري المحترفين فقد جدد عقد مدربه البرتغالي برونو بيريرا، وأعلن دبا الحصن ثاني الصاعدين إلى المحترفين عن تعاقده مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي.

تراجع

ومقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي هناك تراجع بأكثر من 50 % في عدد الصفقات المبرمة حتى الآن والتي تشمل كذلك حركة انتقالات المدربين وتجديد عقود اللاعبين.

وعلى سبيل المثال قام الوصل بطل الموسم الحالي في مثل هذه الفترة في الموسم الماضي بعقد ما لا يقل عن 4 صفقات جديدة شملت المدرب الصربي ميلوش ميلويفيتش واللاعب الأرجنتيني نيكولاس خمينيز القادم من بني ياس، والمدافع الكولومبي أكسيس بيريز القادم من غيرسون سبور التركي، واستعادة لاعبه السابق كايو كانيدو من العين، إضافة إلى تجديد عقود الأرجنتيني جيرونيمو بوبليتي، والمدافع المغربي سفيان بوفتيني، واللاعب المقيم أداما ديالو والظهير الأيسر عبد الرحمن صالح.

وعكس النشاط الكبير الذي بذله الوصل في فترة الانتقالات الصيفية الأداء الجيد الذي قدمه الفريق خلال الموسم وقاده للتتويج بالثنائية التاريخية.

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