ملعب خورفكان يستقبل مباريات دبا الحصن في «المحترفين»

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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كشف الدكتور محمد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، اختيار ملعب خورفكان لمباريات فريق دبا الحصن الصاعد حديثاً لدوري أدنوك للمحترفين. وقال المطوع: «وقع الاختيار على ملعب خورفكان لقربه من مدينة دبا الحصن، ما يسهل على الجمهور التواجد بكثافة أثناء المباريات، الشكر للدكتور عمار علاي رئيس شركة خورفكان لكرة القدم لسرعة الاستجابة والموافقة على منحنا أحقية اللعب في خورفكان».

ميزانية

ونوه المطوع، إلى أن مجلس الشارقة الرياضي، سيخصص ميزانية للأندية المتأهلة لدوري المحترفين، لافتاً إلى أن هذه الميزانية لو نفذت بطريقة صحيحة ستساعد كل فريق على تحقيق طموحاته، في ظل وجود البنية التحتية للأندية وتوافر الإمكانات الفنية في كل نادٍ. وأشار إلى أن تأهل دبا الحصن أشاع البهجة في كل أرجاء المدينة، وكان هناك إحساس عام بأن النادي ملك للجميع، وذلك من واقع التفاف الجمهور من المواطنين والمقيمين حول النادي.

كما رحب المطوع، بقرار التعاقد مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي الذي يعتبر رجل المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن خبرة زاناردي وتوليه مهمة تدريب العديد من الفرق بدوري المحترفين رجحت كفته على بقية المدربين الذين تم ترشيحهم لتولي قيادة الجهاز الفني بدبا الحصن، متمنياً التوفيق للفريق في دوري المحترفين.

على صعيد متصل، زار الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، نادي دبا الحصن وكان في استقباله الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عبدالله الطربان الحمودي، رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وأعضاء مجلس الإدارة، وجموع من أهالي وأعيان مدينة دبا الحصن.

وقال الشيخ أحمد بن سلطان آل نهيان: «يسعدني أن أكون بينكم في نادي دبا الحصن لأقدم الدعم والتهاني بمناسبة الإنجاز الكبير بصعود الفريق الأول لدوري المحترفين، وكذلك التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك». وحث منظومة النادي على مواصلة بذل الجهد ومضاعفته من أجل الارتقاء بمستوى الفريق في دوري المحترفين، مؤكداً أن النادي استحق الصعود للمحترفين وذلك بعد المستوى الثابت والمتميز الذي قدمه في مباريات دوري أندية الدرجة الأولى.

وفي ختام الزيارة، قدم الدكتور محمد أحمد المطوع، درع النادي التذكارية إلى الشيخ أحمد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، الذي قام بجولة ميدانية للتعرف على كافة أقسام النادي ومنظومة العمل.

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