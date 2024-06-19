«أبيض الشباب» بالمجموعة الثالثة لبطولة غرب آسيا

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أسفرت قرعة النسخة الثالثة من بطولة غرب آسيا للشباب تحت 20 سنة، والتي أجريت، أمس، عن وضع منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة مع منتخبات سوريا، البحرين وفلسطين.

ومن المقرر أن تقام البطولة في مدينة الطائف السعودية، من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل، بمشاركة 12 منتخباً، وتم توزيعها على 3 مجموعات، إذ ضمت المجموعة الأولى منتخبات: السعودية، سلطنة عمان، الكويت واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأردن، لبنان، العراق وألبانيا.

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