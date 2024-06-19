العين يلاقي الأهلي المصري على الكأس الأفروآسيوية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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أشارت تقارير إعلامية مصرية، إلى مواجهة منتظرة بين العين الإماراتي والأهلي المصري على ملعب استاد لوسيل في قطر خلال يناير 2025 على الكأس الأفروآسيوية، وستقام المباراة بالتنسيق بين الاتحادين الآسيوي والأفريقي لكرة القدم.

كما أشارت التقارير، إلى أن البطل سيحصل على جائزة مالية قيمتها 3 ملايين دولار، وإلى أن العين سيخوض المباراة بصفته بطلاً لدوري أبطال آسيا 2023 - 2024، والأهلي بطلاً لدوري أبطال أفريقيا 2024.

وكانت الكأس الأفروآسيوية، قد أقيمت نسختها الأولى 1986 والأخيرة 1998، بعد أن أقيمت 10 نسخ من البطولة التي لعبت بين بطلي كأس إفريقيا للأندية وبطولة الأندية الآسيوية.

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