59 بطاقة حمراء المعدل الأعلى خلال آخر 5 مواسم في «دورينا»

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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سجل الموسم 2023 -2024 أعلى معدل لحالات الطرد خلال آخر 5 مواسم بدوري أدنوك للمحترفين، بزيادة في عدد البطاقات الحمراء التي أشهرها قضاة الملاعب في وجه اللاعبين على مدار 182 مباراة في الموسم.

وشهد الموسم الأخير، ارتفاعاً في معدل البطاقات الحمراء مقارنة بالمواسم الخمسة الأخيرة، إذ شهد الموسم 59 بطاقة حمراء بواقع 40 حالة طرد مباشر و19 للحصول على إنذارين، في الوقت الذي يعد موسم 2015-2016 هو الأعلى في معدلات طرد اللاعبين بـ71 بطاقة حمراء.

ووفقاً لإحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، شهدت 182 مباراة خلال دوري أدنوك للمحترفين 59 بطاقة حمراء، وحصل لاعبو نادي كلباء على العدد الأكبر خلال الموسم الماضي بـ10 بطاقات، يليه ناديا شباب الأهلي وخورفكان بـ7 بطاقات، والعين والوحدة بـ6 بطاقات، والبطائح 4، ثم الجزيرة وحتا والإمارات والشارقة بـ3 بطاقات، والوصل وبني ياس وعجمان ببطاقتين، بينما كان النصر الأقل حصولاً على الطرد ببطاقة حمراء واحدة، حيث لم يتمكن أي نادٍ من الخروج بسجل نظيف على مدار الموسم.

ومقارنة بالموسم الماضي، ارتفعت حالات الطرد بواقع 10 بطاقات، إذ شهد موسم 2022-2023، 48 بطاقة، منها 28 طرداً مباشراً، و20 للإنذارين، وشهد موسم 2021-2022، 49 بطاقة حمراء، بواقع 29 طرداً مباشراً، و20 للإنذارين، أما موسم 2020-2021 فقد شهد إشهار البطاقة الحمراء 48 مرة، وهو أقل المواسم في عدد حالات الطرد المباشر، بواقع 18 بطاقة، و30 للحصول على إنذارين.

وحصل 6 لاعبين على طردين خلال الموسم الذي توج بلقبه الوصل، إذ جاء في صدارة اللاعبين الأكثر حصولاً على البطاقات الحمراء ثنائي اتحاد كلباء، فيليب كيس، ودانييل بيسا، وجوناثاس سانتوس، لاعب العين، وخالد بطي، لاعب الوحدة، وأديلسون ألبيرتو، لاعب البطائح، وعبدالله عبدولاييف، لاعب خورفكان.

وكانت الجولة العاشرة في دوري أدنوك للمحترفين هي الأكثر إشهاراً للبطاقات الحمراء خلال الموسم، بعدما أشهر قضاة الملاعب 6 بطاقات حمراء في وجه اللاعبين، بينما جاءت الجولات الأولى في المرتبة الثانية في عدد حالات الطرد، حيث شهدت الجولات الرابعة والخامسة والسادسة 5 حالات طرد، وتكرر الأمر في الجولة الـ23. في المقابل خلت 4 جولات خلال الموسم من أي حالة طرد وجاءت بيضاء للاعبين، وهي الجولات 2 و18 و22 والجولة 26 الأخيرة.

وشهدت أكثر من مباراة حالتي طرد، أبرزها مباراة اتحاد كلباء والعين في الجولة العاشرة، حيث خرج بالبطاقة الحمراء كل من جوناثاس، ومهدي قائدي، والجزيرة وعجمان بطرد لاعبي الجزيرة عبدالرحمن العامري، ومامادو كوليبالي، كما شهدت مباراة الوحدة وعجمان على ملعب العنابي حالتي طرد في صفوف الوحدة بالبطاقة الحمراء المباشرة للبرتغالي روبن فيليب، والبرازيلي آلان ماركيز.

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