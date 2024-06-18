محمد اليماحي: انتقال سلطان عادل من كلباء لـ«فرسان دبي» أفاد الأطراف الثلاثة

المصدر: متابعة – محمد فضل

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كشف محمد عبيد اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي كلباء، عن تفاصيل صفقة انتقال نجم الفريق سلطان عادل إلى صفوف شباب الأهلي، مشيراً إلى أنه لاعب موهوب ومكسب لأي نادٍ ينتقل إليه، لافتاً إلى أن فريقه استفاد من الصفقة مادياً كما استفاد من قرار تبادل اللاعبين، موضحاً أن الاستغناء عن اللاعب ليس بإرادتهم ولكن الصفقة تمت لمصلحة الأطراف الثلاثة، مبيناً أن النادي سيخسر لاعباً موهوباً وخلوقاً ومن الصعب تعويضه ونتمنى له التوفيق مع ناديه الجديد.

وعن نتائج فريق كلباء خلال الموسم الأخير، نوه اليماحي إلى أن بعض الظروف حالت دون تحقيق الفريق الأول للنتائج المرجوة من قبل الجماهير لكن هناك أسباب أدت إلى تراجع النتائج من بينها إصابات بعض اللاعبين، كما أن الغيابات بسبب الطرد والبطاقات الحمراء جعلت الجهاز الفني يفتقد إلى العديد من اللاعبين وأثرت على منظومة الفريق، بالإضافة إلى ضغط المباريات المتواصل بسبب مشاركة كلباء في 3 مسابقات طوال الموسم. كما أشاد اليماحي بإنجاز فريق الرديف بطل دوري 21 سنة على مستوى المحترفين، بعد أن تم تتويجه بهذا اللقب.

مستوى حكام

وحول مستوى الأداء التحكيمي هذا الموسم، قال اليماحي: «حكامنا المواطنون لا غبار عليهم وعلى درجة عالية من النزاهة والتركيز»، مشيراً إلى أن سلك التحكيم سيفتقد لكل من محمد عبد الله، وعمار الجنيبي بسبب اعتزالهما التحكيم، لكن هناك وجوه جديدة سيتم الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، منهم على سبيل المثال عادل النقبي، ومحمد الهرمودي، وسلطان آل علي وغيرهم من الحكام المواطنين الجيدين. ودعا إلى ضرورة تفرغ الحكام وإعطائهم حقهم الأدبي والمادي بالكامل، مشيراً إلى أن الحكام في حاجة إلى تكوين رابطة أسوة برابطة اللاعبين المحترفين في الملاعب العالمية تكون منفصلة عن لجان التحكيم الرسمية.

كما أوضح اليماحي، أن قرار الاستغناء عن المدرب الإيراني فرهاد مجيدي لم يكن بسبب ضعف المدرب وإنما لسوء النتائج، لافتاً إلى أن كلباء قدم أفضل ما لديه في كل مباراة لكن النتائج لم تخدم الفريق. وأضاف: «الاستحواذ خلال فترة تولي المدرب مجيدي وصل إلى 75 %»، مشيراً إلى أن فرهاد مجيدي مدرب حماسي و غيور ويحب عمله، لكن النتائج هي التي ساهمت في رحيل المدرب والتعاقد مع العراقي غازي الشمري مدرب فريق الرديف، الذي أبلى بلاء حسناً مع «النمور»، وكذلك مع فريق الرديف الذي قاده إلى التتويج بدرع المسابقة.

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