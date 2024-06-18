مجموعة «الأبيض» الآسيوية تحدد مواعيد المسابقات والتجمعات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تنتظر رابطة المحترفين الإماراتية، إجراء قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 يوم 27 يونيو الجاري، قبل التحديد الرسمي لانطلاقة نسخة موسم 2024 - 2025 من دوري أدنوك للمحترفين، مع طلب البرتغالي باولو بينتو، مدرب «الأبيض»، خوض جولتين من الدوري قبل التجمع الأول لمنتخبنا الوطني استعداداً لخوض أول جولتين من تصفيات المونديال، المقررتين يومي 5 و10 سبتمبر، تليهما الجولات الثالثة والرابعة يومي 10 و15 أكتوبر، والخامسة والسادسة 15 و19 نوفمبر، والسابعة والثامنة 20 و25 مارس 2025، والتاسعة والعاشرة يومي 5 و10 يونيو 2025.

وتم مؤخراً الكشف عن مواعيد مبدئية لانطلاقة الموسم الجديد، بمباريات ثمن نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي يومي 17 و18 أغسطس، يليها دوري أدنوك للمحترفين المقرر أن ينطلق 23 أغسطس، ويختتم نصفه الأول بالجولة الـ13 يوم 31 يناير 2025، على أن تقام الجولة الـ26 الأخيرة للدوري 30 مايو 2025، وتقام مباراة كأس السوبر بين الوصل بطل الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، مع شباب الأهلي صاحب المركز الثاني 13 ديسمبر المقبل، وتقام بطولتا كأس ودرع السوبر «الإماراتي - القطري» من 16 إلى 19 يناير 2025، إضافة إلى تحديد مبدئي لمباراتي نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي في 19 أبريل 2025، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة في 9 مايو 2025.

أيام تجمعات

ويتوقع أن لا تكون تلك المواعيد ثابتة لحين التعرف إلى المنتخبات المتنافسة مع منتخبنا الوطني في تصفيات المونديال، وتحديد مواعيد تجمعات «الأبيض»، وأماكن تلك المباريات داخل أو خارج الدولة، مع توقع وجود منتخبات من شرق آسيا مع منتخبنا في مجموعة واحدة، وهو ما يستلزم توفير أيام أكثر لإعداد منتخبنا، ورحلات السفر والعودة، ومشاركات أنديتنا في البطولات الآسيوية، التي يبدأها شباب الأهلي بلقاء سباهان بطل الدوري الإيراني 30 يوليو المقبل، في الدور الأول من ملحق دوري أبطال آسيا للنخبة، وفي حال الانتصار سيواجه الغرافة القطري، في حين سيبدأ دور المجموعات من دوري أبطال آسيا للنخبة 16 سبتمبر، ودوري أبطال آسيا 2 يوم 17، ودوري أبطال الخليج للأندية 18 من الشهر نفسه، ويمثلنا فيها نادي النصر.

وكان منتخبنا الوطني قد تصدر ترتيب المجموعة الثامنة للمرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، بوصوله إلى 16 نقطة من 6 مباريات، مقابل 11 نقطة للبحرين، و5 لليمن، وبقي رصيد نيبال خالياً من النقاط، ليتأهل منتخبنا والبحرين إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال، وإلى كأس آسيا في السعودية. وكان منتخبنا قد نجح خلال مشواره في المجموعة الثامنة في الفوز في الجولة الأولى على نيبال 4 - 0 في دبي، وفي الجولة الثانية على البحرين 2 - 0 في الرفاع، وفي الجولة الثالثة على اليمن 2 - 1 في أبوظبي، وفي الجولة الرابعة على اليمن 3 - 0 في الخبر السعودية، وفي الجولة الخامسة على نيبال 4 - 0 في الدمام، وتعادل في الجولة السادسة الأخيرة مع البحرين 1 - 1 في دبي.

المرحلة الثالثة

وتأهل مع «الأبيض» إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال منتخبات الكويت، وكوريا الشمالية، والصين، وقرغيزستان، وإندونيسيا، وفلسطين، وقطر، واليابان، وكوريا الجنوبية، والصين، وسلطنة عمان، وإيران، وأوزبكستان، والعراق، والأردن، والسعودية، وأستراليا. ومن المقرر أن يتم تقسيم المنتخبات الـ18 المتأهلة إلى المرحلة الثالثة من تصفيات آسيا للمونديال على 3 مجموعات، وتلعب منتخبات كل مجموعة فيما بينها بنظام الدوري من دورين، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في المجموعات الثلاث إلى كأس العالم مباشرة، بينما يتأهل صاحبا المركزين الثالث والرابع في كل مجموعة إلى الدور الرابع، ليتم تقسيمها على مجموعتين، وفي كل مجموعة 3 منتخبات، وتلعب فيما بينها مباريات دوري من دور واحد بنظام التجمع في دولة محايدة، ويتأهل الأول من كل مجموعة إلى المونديال، ويتأهل وصيف كل مجموعة إلى الدور الخامس، ويلعبان فيما بينهما بنظام الذهاب والإياب، ليتأهل الفائز إلى تصفيات الملحق القاري للعب على إمكانية حصول آسيا على مقعد تاسع في المونديال.

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