دبا الحصن يقدم المدرب البرازيلي زاناردي ويبدأ الإعداد في يوليو

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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أعلنت شركة دبا الحصن لكرة القدم رسمياً التعاقد مع البرازيلي كايو زاناردي، المدرب السابق للنصر وخورفكان وعجمان والبطائح، وتم تقديم المدرب الجديد لأجهزة الإعلام خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده النادي، الأحد، بحضور محمد عبدالله الطربان، رئيس شركة كرة القدم بالنادي، والدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة النادي، إلى جانب المدرب كايو زاناردي.

في بداية المؤتمر، رحب الطربان بالمدرب الجديد، متمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة مع الفريق، مشيراً إلى أن اختيار زاناردي تم من بين عدد من السير الذاتية لعدد من المدربين المرشحين لقيادة دبا الحصن في دوري المحترفين، معتبراً إياه الأنسب للمرحلة المقبلة؛ نظراً لما يتمتع به من خبرات كبيرة، إلى جانب معرفته بدوري المحترفين من خلال توليه مهمة تدريب عدد من الأندية، التي أسهم في إبقاء عدد منها في دوري المحترفين.

كما أعلن الطربان عن تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور محمد أحمد المطوع، مختصة بتجهيزات الموسم الجديد، وكذلك التعاقدات مع اللاعبين الجدد، على أن تبدأ فترة التجمع الأولى يوليو المقبل.

من جهته، أعرب البرازيلي كايو زاناردي عن سعادته بالعودة مجدداً إلى الإمارات، وتحديداً مدينة دبا الحصن، مشيراً إلى أنه سيقوم بتسخير كل خبراته من أجل الفريق الأول، وسيسعى إلى كتابة تاريخ جديد مع فريق دبا الحصن، وقال: قبلت التحدي، وأتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة وجمهور النادي، شخصياً متفائل بالنجاح من خلال امتلاكه تجارب مع الفرق الحديثة على غرار البطائح وخورفكان، التي أسهم في إبقائها في دوري المحترفين، وسيقوم بتقديم تصور كامل لإدارة الفريق بشأن التعاقدات مع اللاعبين وفترات الإعداد التي تشتمل على 3 فترات.

وألمح زاناردي إلى أن الإعداد سيسبق انطلاقة الموسم بفترة، حيث تكون البداية بالتجمع الداخلي خلال الشهر المقبل، ومن ثم التوجه للمعسكر الخارجي وإقامة عدد من المباريات الودية، والعودة لفترة التجمع الثالثة التي تسبق الدوري، موضحاً أنه شاهد عدداً من مباريات الفريق، لكنه أوضح قائلاً: مرحلة دوري المحترفين تختلف كماً وكيفاً عن دوري الدرجة الأولى؛ ولذلك لا بد من الاستعداد الجيد لعصر الاحتراف، وأتمنى الوصول للهدف المنشود، وتطبيق الخطة التي تم رسمها من قبل مجلس الإدارة.

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