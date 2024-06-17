العين يلتقي الرجاء المغربي ودياً أغسطس المقبل

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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كشفت وسائل إعلام مغربية عن توصل إدارتي نادي العين بطل آسيا، والرجاء البيضاوي بطل الدوري المغربي لاتفاق حول تنظيم مباراة ودية بين الفريقين، الصيف الجاري. وأكدت المصادر نفسها أن المباراة الودية بين العين بطل آسيا، والرجاء البيضاوي بطل المغرب ستجرى في العاشر من أغسطس المقبل بملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد، وكذلك لتعزيز الصداقة والتعاون، حيث يرتبط الناديان بعلاقة توأمة، وشراكة سابقة، ترجمتها صفقة انتقال سفيان رحيمي من الرجاء إلى العين في 2021.

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