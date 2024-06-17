3 استادات عالمية إضافة جديدة للكرة الإماراتية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تترقب كرة القدم الإماراتية بدء تنفيذ 3 استادات جديدة بمواصفات عالمية لأندية شباب الأهلي والوصل وكلباء، بعدما تم الكشف عنها خلال الأسابيع الماضية، لتمثل إضافة مهمة للمنشآت الرياضية في الدولة، ونقلة كبيرة تزيد من قدرات استضافة المزيد من البطولات العالمية والقارية والإقليمية، مع وجود استادات عالمية أيضاً، مثل استادات محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وآل نهيان بنادي الوحدة، وهزاع بن زايد بنادي العين، وآل مكتوم بنادي النصر.

سيكون الاستاد الجديد لنادي شباب الأهلي في منطقة الروية الثالثة، ويتميز بتصميمه المبتكر المكيف، وأعلى الاستاد يوجد سقف دائري مرتفع على أعمدة يحاكي القمر والفضاء، ويسع 20 ألف متفرج، ويرمز التصميم إلى الوحدة والتوازن، ويمنح المنطقة إضافة معمارية رائعة، كما يتميز باستخدام أنظمة صديقة للبيئة، ويتماشى التصميم المعتمد للاستاد مع متطلبات المدن الذكية.

فيما سيكون استاد نادي الوصل في منطقة الجداف بسعة تتجاوز 20 ألف متفرج، ويتسم بتصميمه الجديد، الذي يحمل عنوان مدينة داخل مدينة، وهي فكرة مبتكرة لتصميم الملعب بمساحات مفتوحة تعبر عن تميز نسيج دبي الحضري، ويتميز أيضاً باستخدام أنظمة صديقة للبيئة، ويتماشى التصميم المعتمد للاستاد مع متطلبات المدن الذكية، وبنظام التكييف، ما يساعد على استخدامه طوال فصول السنة.

فيما سيكون الاستاد الثالث على جبل ديم، وعلى ارتفاع 650 متراً فوق منسوب سطح البحر، ليخدم نادي كلباء، وعلى مساحة تقدر بحوالي 50 ألف متر مربع، وسيضم الاستاد الجديد 9 ملاعب فرعية لاستضافة الفرق المحلية والدولية، إلى جانب مدرجات وفق طبيعة المنطقة الجبلية، ويتميز برؤية مفتوحة على مدينة كلباء، إضافة إلى منصة كبار الزوار، وغرف للإعلام وخدمات تجارية ومرافق صحية.

وكشف أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل رئيس مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، في تصريحات إعلامية سابقة، عن أن الاستاد الجديد للوصل المقرر إنشاؤه مكان استاد زعبيل الحالي سيكون مكيفاً، وتوقع الانتهاء من التصميم خلال مارس 2025، ومن التنفيذ خلال 48 شهراً، وأوضح أنه تم طرح تصميم لفكرة الملعب، وعند التنفيذ سيكون هناك بعض التعديلات في التفاصيل.

كما بين الشعفار أن هناك رغبة في زيادة السعة من 20 إلى 25 ألف مشجع، مع زيادة المرافق والخدمات، وتوقع الانتهاء من التصميم وأوراق المشروع، خلال مارس 2025، وأكد أن الوصل سيخوض مبارياته على ملعب استاد زعبيل في الموسم المقبل، وبعدها سيبدأ التنفيذ، ووعد جمهور الوصل برؤية استاد عالمي في 2050.

الشعفار:

ملعب الوصل الجديد مكيف بالكامل وسيتم الكشف عن التصميم النهائي في مارس والتنفيذ خلال 48 شهراً

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز