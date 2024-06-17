تشيبانغو أولى صفقات بني ياس للموسم المقبل

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تعاقد بني ياس مع المهاجم الكونغولي إسحاق تشيبانغو «21 عاماً» قادماً من نادي النصر في صفقة انتقال حر لمدة موسمين، تمهيداً لتسجيله في فئة المقيمين بالفريق الأول لكرة القدم.

وأعلن السماوي عن تعاقده مع اللاعب المقيم في بيان رسمي على حسابه في «إكس» في أولى صفقات بني ياس تحضيراً للموسم الجديد الذي يسعى من خلاله السماوي إلى الظهور بشكل أفضل عن الموسم المنصرم بعدما أنهى الفريق الموسم في المركز العاشر في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.

ويسعى بني ياس إلى تدعيم صفوفه بلاعبين جدد استعداداً للموسم المقبل، بعد نهاية عقود عدد كبير من اللاعبين، إضافة إلى سعي النادي لإبرام تعاقدات على صعيد الأجانب بعد انتهاء عقود الرباعي الصربي ساشا إيفكوفيتش، والكونغولي برستيج مبونغو الذي وجه لهما النادي الشكر وقرر عدم التجديد لهما، إلى جانب الألباني تاولانت سيفيري الذي تسعى إدارة بني ياس إلى استمرار اللاعب بتجديد إعارته من ناديه فورسكلا الأوكراني، إضافة إلى الأرجنتيني غاستون سواريز الذي انتهى عقده وقدم له النادي عرضاً للتجديد.

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