ابن الـ 14 عاماً ماكينة أهداف مصفوت.. «الكعبي» 87 هدفاً في موسمين

المصدر: مصفوت – محمد فضل

ت + ت - الحجم الطبيعي

لا يزال اللاعب الناشئ عبد العزيز الكعبي، نجم فريق 14 سنة بنادي مصفوت، يواصل حصد الأرقام في كل مسابقة ينتقل إليها، فبعدما خطف الأضواء الموسم الماضي بتسجيله 50 هدفاً ضمن مسابقة تحت سن 13 عاماً، عاد اللاعب الموهوب، وتمكن من احتلال صدارة هدافي دوري 14 سنة خلال الموسم الحالي، بعد أن سجل 37 هدفاً، وهو رقم ينم عن موهبة كبيرة للاعب الصاعد، ولفت الكعبي أنظار الجهاز الفني لمنتخب الإمارات تحت سن 14 عاماً، ليرتدي شعار الأبيض الصغير، حيث يعتبر أمل المنتخب الوطني مستقبلاً، بشرط الحفاظ على مستواه الذي يقدمه حالياً مع «القناصة»، كما لفت مستوى الكعبي أنظار أندية كبيرة، على غرار الوصل والعين وشباب الأهلي، وغيرها من أندية دوري المحترفين.

وأشاد المدرب السوري علاء تركاوي مدرب فريق 14 سنة بنادي مصفوت، بمستوى اللاعب، الذي يعتبر موهبة قادمة لفريق مصفوت ومنتخب الإمارات، لافتاً إلى أن اللاعب حافظ على صدارة الهدافين للموسم الثاني على التوالي، بتسجيله 87 هدفاً في موسمين، مشيراً إلى أن مجلس إدارة مصفوت، برئاسة أحمد سعيد الكعبي، يقوم بتوفير كل الإمكانات لفرق المراحل السنية، والتي تعتبر أساس الفريق الأول، وينتظرها مستقبل مشرّف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز