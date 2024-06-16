خورفكان يوزع حقائبه الإدارية على أعضاء شركة كرة القدم

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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قامت إدارة شركة كرة القدم في نادي خورفكان، برئاسة الدكتور عمار راشد علاي النقبي رئيس مجلس الإدارة بعقد أول اجتماع للشركة عقب التشكيل الجديد، الذي تم الإعلان عنه قبل أيام، وتم خلال الاجتماع الأول للمجلس توزيع الحقائب الإدارية على الأعضاء، حيث يتولى سليمان علي النقبي منصب نائب الرئيس ومشرف التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، وعبد الرحمن المشتغل النقبي مشرف الفريق الأول، وهيثم أحمد الحمادي مشرف قطاع كرة القدم والمراحل السنية، وإسماعيل عيسى الحوسني مشرف الإعلام والاتصال الرقمي، ونايف حسن المنصوري مشرف الشؤون المالية، وعلي خلفان النقبي مشرف التسويق والاستثمار، ويوسف سليمان الحمادي مشرف الشؤون الإدارية.

من جهته، وجه الدكتور عمار راشد علاي رئيس شركة الكرة بنادي خورفكان، الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الدعم المتواصل لأبنائه الرياضيين، ولسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة على الثقة الغالية، وإلى مجلس الشارقة الرياضي على الثقة الغالية في قيادة دفة العمل في شركة الكرة، مؤكداً عزمهم على مواصلة العمل الدؤوب من أجل استكمال مسيرة النجاح وتحقيق كل الأهداف المرجوة، وتنفيذ استراتيجية المجلس الرياضي في النهوض بأندية الإمارة.

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