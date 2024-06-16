شركة دبا الحصن لكرة القدم تعقد اجتماعها الأول والبرازيلي زاناردي يقترب من تدريب الفريق

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

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عقد مجلس إدارة شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم اجتماعه الأول أول من أمس بمقر النادي وذلك برئاسة محمد عبدالله راشد الطربان الحمودي وحضورجميع الأعضاء.

وثمن المجتمعون ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك عقب صدور قرار سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، تعيين مجلس إدارة شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم. وأكد المجلس منهجيته في مواصلة خدمة الرياضة الإماراتية، والعمل على النهوض بنادي دبا الحصن في مختلف مسابقات كرة القدم.

وقد تم توزيع المناصب والحقائب الإدارية على أعضاء مجلس الإدارة، وتولى أحمد عمر عبدالله النقبي الاستراتيجية والشؤون الإدارية، وأحمد مراد علي محمد الأميري الإشراف على قطاع المراحل السنية، وعبيد سعيد علي خميس الطنيجي الإشراف على الأكاديمية ومدرسة الكرة، ومحمد أحمد سعيد بغداد الدرمكي المدير المالي والتسويق والاستثمار، ومحمد عبدالله حسن سحاكوه الظهوري رئاسة اللجنة الإعلامية.

على جانب آخر، دخلت إدارة نادي دبا الحصن الصاعد حديثاً لدوري المحترفين في مفاوضات جادة للتعاقد مع المدرب البرازيلي كايو زاناردي المدرب السابق لأندية النصر وخورفكان والبطائح وعجمان، ويعتبر زاناردي أبرز المرشحين لتولي تدريب دبا الحصن خلفاً للمصري طارق السيد الذي نجح في قيادة الفريق للصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين للمرة الأولى في عصر الاحتراف والثانية في مسيرة النادي. وتكشف شركة كرة القدم بنادي دبا الحصن عن هوية المدرب الجديد من خلال مؤتمر صحافي سيتم عقده غداً الاثنين بمقر النادي.

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