الوحدة.. معاناة مع عدم الاستقرار الفني وكثرة تغيير المدربين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

خرج الوحدة من الموسم الماضي بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي أحرزها للمرة الثالثة في تاريخه، وأعادت العنابي إلى منصات التتويج بعد غياب 6 سنوات عن آخر لقب حققه الفريق بالحصول على كأس السوبر عام 2018.

ورغم نجاح الصربي غوران توفيغدزيتش في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه التدريبي في الإمارات، إلا أنه لم يكن كافياً لإقناع إدارة الوحدة بالتجديد للمدرب الذي عاد مجدداً لتولي مهمة تدريب عجمان في الموسم المقبل، إذ ينظر جمهور «أصحاب السعادة» إلى بطولة دوري المحترفين على أنها البطولة الأهم التي ستعيد العنابي إلى رونقه بعد غياب عن التتويج بالدوري منذ 14 عاماً، ولتستمر حالة التغيير في الجهاز الفني للوحدة الذي بدأ في البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وعانى الوحدة من عدم الاستقرار على صعيد الأجهزة الفنية خلال السنوات الماضية، وتسبب تغيير أكثر من مدرب في كل موسم في تراجع الفريق على المنافسة على لقب الدوري وإن كان قريباً في بعض الأحيان، ولكنه لم يستطع تحقيق اللقب الذي دخل خزائنه للمرة الأخيرة موسم 2009 - 2010.

وخلال الموسمين الأخيرين، استعان الوحدة بـ 6 مدربين تولوا مهمة الفريق الأول، استمراراً لعدد كبير من المديرين الفنيين على رأس الإدارة الفنية للعنابي في آخر 5 سنوات وصلت إلى 16 مدرباً آخرهم غوران.

وكانت السمة الغالبة في الوحدة خلال السنوات الماضية كثرة تغيير الأجهزة الفنية ما بين مدربين إلى ثلاثة في كل موسم، ومنهم من تولى المهمة مؤقتاً.

وتعاقد الوحدة في موسم 2022 - 2023 مع البرتغالي كارفالهال وأقيل بعد مرور 4 جولات، وخلفه الإسباني مانويل خيمينيز في ولايته الثانية للفريق وقضى مع الفريق 160 يوماً قبل إقالته في مارس 2023، وتولى بعده الهولندي آرنو بويتنويغ المهمة حتى نهاية الموسم.

وبدأ الوحدة الموسم مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني في تعاقد أثار ضجة كبيرة نتيجة الألقاب والنجاحات التي حققها المدرب مع الأندية التي دربها قبل العنابي، إلا أنه لم يستمر أيضاً وأقيل بعد 14 مباراة، ليعود بويتنويغ لتولي المهمة، قبل أن يستعين النادي بغوران الذي اختتم مشواره ببطولة كأس أبوظبي الإسلامي، وبمعدل ثلاثة مدربين في الموسم، بينما شهدت المواسم السابقة أيضاً تعاقب أكثر من مدرب على الوحدة بمعدل مدربين في الموسم الواحد.

ويسعى الوحدة إلى حسم ملف المدير الفني الذي سيتولى المهمة في الموسم الجديد، حيث تدرس الإدارة سيراً ذاتية لعدد من المدربين في الوقت الذي طرح فيه بعض الأسماء وإمكانية الاستعانة بها منها المكسيكي خافيير أغيري الذي قاد الفريق لمدة موسمين من قبل، وحقق معه لقبي كأس المحترفين وكأس رئيس الدولة، وبرز اسمه كواحد من المرشحين، بجانب أسماء أخرى، إذ يكثف النادي جهوده لإنهاء ملف المدرب لبدء التحضيرات التي تنطلق يوليو المقبل قبل السفر لمعسكر صربيا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز