23 حكماً أجنبياً شاركوا في إدارة مباريات موسم 2023 - 2024

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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شهد مسابقات كرة القدم هذا الموسم، 828 هدفاً في 239 مباراة بمتوسط تسجيل 3.46 أهداف في المباراة الواحدة في مسابقات دوري أدنوك للمحترفين، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس السوبر، بواقع 624 هدفاً في 182 مباراة بالدوري، و94 هدفاً في 25 مباراة بكأس المحترفين، و102 هدف في 31 مباراة بالكأس الغالية، و8 أهداف في مباراة السوبر. وشارك في إدارة مباريات البطولات الأربع، 52 حكم ساحة، موزعين بين 29 حكماً وطنياً، و23 حكماً أجنبياً من 17 دولة.

وتصدر قائمة أكثر حكم ساحة إدارة للمباريات في المسابقات الثلاث، أحمد سالم خلفان وأدار 21 مباراة، وبفارق مباراة واحدة فقط عن محمد الهرمودي بالمركز الثاني، وحل في المركز الثالث كل من عادل النقبي، وسلطان عبد الرزاق، وأدار كل منهما 17 مباراة، وفي المركز الرابع عمر آل علي وأدار 15 مباراة، تلاه في المركز الخامس يحيى الملا وأدار 14 مباراة، وأحمد عيسى وأدار 13 مباراة.

صافرة نسائية

وجاء في المراكز التالية حمد علي يوسف، وأحمد بلال، وأدار كل منهما 10 مباريات، وسلطان محمد، يوسف الجسمي، وسهيل عبدالله وأدار كل منهم 8 مباريات، والحكم المونديالي محمد عبدالله الحسن، أنهى مشواره التحكيمي بإعلان الاعتزال أخيراً بعدما أدار 7 مباريات، وتساوى معه نواف الزيودي. وأدار كل من سيف المصعبي، ومحمد عبيد خادم 6 مباريات، وبدر بوجمهور 5 مباريات، وخالد ناجم 4 مباريات، وناصر العلي 3 مباريات.

وأدار مباراتين كل من عامر الضبيع، وروضة المنصوري. وجمعت المباراتان اللتان أدارتهما روضة بني ياس وعجمان في الجولة 26 الأخيرة للدوري، وانتهت بالتعادل 1 - 1، والعين والبطائح في مباراة مؤجلة عن الجولة 25، وانتهت لمصلحة البطائح 2 - 0، وضم طاقم التحكيم النسائي أيضاً في المباراتين، الحكمتين المساعدتين أمل جمال، وعذاري الحمادي، وذلك في أول إسناد كامل لصافرة نسائية لإدارة مباريات في دوري المحترفين، فيما أدار مباراة واحدة كل من زايد النعيمي، راشد عبدالله، خالد الملا، محمد سالم يوسف، حسن البلوشي، زايد العولقي، علي الزرعوني، أحمد حسن الحمادي، وسيف نبيل.

صافرة أجنبية

وتصدرت الصافرة الإيطالية، قائمة أطقم التحكيم الأجنبية التي أدارت مباريات خلال الموسم المنتهي، بإدارة 4 مباريات، وجميعها في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن أدار ماوريزيو مارياني مباراة النصر والعين بالجولة 5، ميشال فابري مباراة عجمان والوحدة بالجولة 7، ودانيلي أورساتو مباراة العين والوحدة بالجولة 11، ودافيدي ماسا مباراة اتحاد كلباء والوصل في الجولة 24، بينما ينفرد الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس، بإدارته 3 مباريات، وجمعت الوصل مع اتحاد كلباء وشباب الأهلي في الجولتين 11 و25 للدوري بالترتيب، والوحدة والعين في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي بقية مباريات الدوري التي أدارتها صافرة أجنبية، كانت مواجهات العين وعجمان في الجولة 3، وأدارها الألماني دانيل سايبيرت، والشارقة والعين في الجولة 4، وأدارها الإنجليزي مايكل أوليفير، والوحدة واتحاد كلباء في الجولة 6، وأدارها المونتينيغري سردان يوفانوفيتش، والوصل والعين في الجولة 7، وأدارها الحكم السلوفيني سلافكو فينسيتش، والوحدة والإمارات بالجولة 8، وأدارها البرتغالي تياجو مارتينز، وشباب الأهلي والعين بالجولة 8، وأدارها البرازيلي رافائيل كلاوس، والنصر والوحدة في الجولة 9، وأدارها الأرجنتيني يايل فالكون، والوحدة والوصل بالجولة 10، وأدارها السلفادوري إيفان أركيس بارتون سيسنيروس، واتحاد كلباء والعين بالجولة 10، وأدارها البرتغالي أرتور سواريس دياس، وخورفكان والوحدة بالجولة 12، وأدارها البلغاري جيورجي كاباكوف، والوحدة والشارقة بالجولة 13، وأدارها الحكم الفرنسي كليمون توربان، والنصر والوصل في الجولة 26، وأدارها حكم الساحة الروسي كيريل ليفنيكوف.

وظهرت الصافرة الأجنبية في 3 مباريات بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ أدار حكم الساحة اليوناني أناستاسيوس سيديروبولوس إياب ربع النهائي بين الجزيرة والوحدة، وحكم الساحة الأرجنتيني فاكوندو تيو، مباراة الوصل والوحدة في ذهاب نصف النهائي، والمكسيكي سيزار راموس، مباراة الوحدة والعين في النهائي. كما ظهرت الصافرة الأجنبية 3 مرات أيضاً في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، عندما أدار السويسري سيرغي كاراسيف مباراة العين والوحدة في ثمن النهائي، والبرازيلي ويلتون سامبايو مباراة الجزيرة والوصل في ربع النهائي، والبولندي سيمون مارسينياك، مباراة النصر وشباب الأهلي في نصف النهائي، والحكم الأمريكي من أصل مغربي إسماعيل الفاتح، مباراة النصر والوصل في النهائي.

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