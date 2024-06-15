صفقة عتيق تعيد الجزيرة لتعاقدات المواطنين بعد 60 شهراً

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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أنهى الجزيرة غيابه عن التعاقدات مع العناصر الوطنية، بكسب توقيع اللاعب الشاب محمد يوسف عتيق (23 عاماً) قادماً من شباب الأهلي في صفقة انتقال حر بعقد لمدة 4 سنوات، ليكون أول مواطن يتعاقد معه «فخر أبوظبي» من خارج أسوار الأكاديمية بعد 60 شهراً، شهدت 10 فترات مختلفة للتعاقدات في الصيف والشتاء.

وظل نادي الجزيرة، منذ صفقة الثلاثي عمر عبد الرحمن (عموري) وعامر عبد الرحمن، وسلطان الغافري، الشهيرة التي أعلن عنها في 8 أغسطس 2019، يتمسك بسياسة الاعتماد على أبناء أكاديميته التي قدمت للساحة الكروية العديد من الأسماء البارزة والعناصر التي ظل يعتمد عليها الفريق الأول بقيادة خليفة الحمادي، محمد العطاس، عبدالله إدريس، زايد الزعابي، عبد الرحمن العامري، وغيرهم من اللاعبين، حيث ظل يمنح أبناءه الفرصة بالتصعيد للدفاع عن قميص «فخر أبوظبي»، مع استقطاب اللاعبين الأجانب والمقيمين، الشيء الذي ساهم في بناء فريق من العناصر الشابة التي يستطيع النادي الاعتماد عليها لسنوات عدة مقبلة.

وبخلاف الثلاثي عموري وعامر والغافري، فإن الجزيرة أعاد فقط محمد جمال من بعد موسم انتقل فيه للعب مع العين، وأحمد العطاس الذي لعب أيضاً موسماً مع الشارقة، وهما من خريجي أكاديمية الجزيرة، قبل أن يرحل محمد جمال إلى النصر الصيف الماضي، فيما انتهى عقد النادي مع العطاس الذي ينتظر تحديد وجهته الجديدة في الأيام المقبلة.

وأكدت صفقة الجزيرة مع عتيق، ما أشار إليه «البيان» مؤخراً أن النادي سيدخل سوق الانتقالات المحلية بقوة في الميركاتو الصيفي الحالي، والذي ابتدره بالتعاقد مع محمد يوسف عتيق، مع تحركات الإدارة التي فتحت ملف التعاقدات مبكراً في اتجاهات عدة بهدف تدعيم صفوف الفريق الأول بأفضل العناصر في المرحلة المقبلة، ما يؤكد أن صفقة عتيق لن تكون الأخيرة على مستوى العناصر الوطنية.

5 أهداف

ويعتبر محمد يوسف عتيق، نجل المهاجم يوسف عتيق أحد أبرز نجوم شباب الأهلي وهدافه الأسبق، من العناصر الشابة التي تمتلك المهارة والقوة ويجيد اللعب في مختلف خطوط اللعب، وبرز بشكل لافت مع رديف شباب الأهلي الذي شارك معه في 11 مباراة خلال المنافسة الأخيرة محرزاً 5 أهداف. ونتيجة لتميز مستواه الفني تم اختياره للمنتخب الوطني الأول، واختياره للدفاع عن شعار الجزيرة وسط ترحيب كبير من جماهير النادي.

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