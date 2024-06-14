عملية جراحية ناجحة لمهاجم الوصل فابيو دي ليما

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أجرى فابيو دي ليما مهاجم المنتخب الوطني الأول ونادي الوصل، عملية جراحية ناجحة في غضروف الركبة اليسرى، ويحتاج اللاعب إلى العلاج والراحة لمدة 6 أسابيع، قبل العودة إلى التدريبات، استعداداً للموسم القادم، والذي يدافع فيه الوصل عن لقبي دوري أدنوك للمحترفين، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودرع السوبر «الإماراتي – القطري».

وكان البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، قد استدعى فابيو، ضمن القائمة المختارة لمواجهة منتخبي نيبال والبحرين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ثم تم استبعاد اللاعب بسبب الإصابة.

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