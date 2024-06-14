عبدالملك جاني: «السوربون» لم تتبع إجراءات المشاركات الخارجية

المصدر: الشارقة - البيان

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علق عبدالملك جاني، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة الصالات على مشاركة جامعة السوربون في بطولة الجامعات لكرة الصالات، والتي خسرت بنتائج قياسية في بطولة الجامعات بالصين في تنوير صحفي لوسائل الإعلام، وقال: «في البداية كل الشكر والتقدير إلى اتحاد الإمارات لكرة القدم، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وإخوانه أعضاء مجلس الإدارة، وإلى غانم الهاجري، مدير عام الهيئة على التجاوب السريع مع الحدث، والعمل على وجود الحل المناسب لهذه المشكلة البسيطة جداً، مؤكداً أن الهيئة تولت الأمر، وسوف تقوم بالإجراءات اللازمة المتبعة في المشاركات الخارجية».

وأوضح عبدالملك جاني أن المشاركات الخارجية تتم بناء على التسلسل المتبع، وأضاف: «نحن في كرة قدم الصالات وأي منتخب آخر عندما يشارك في أي بطولة خارجية يمثل فيها دولة الإمارات يخاطب الهيئة والاتحاد، وتكون المشاركة عبر القنوات الرسمية، وهي التي تمنح الضوء الأخضر بالمشاركة من عدمها، بعد أن تقف على ترتيبات ما قبل المشاركة».

وكشف أن مشاركة جامعة السوربون تمت دون علم الهيئة والاتحاد واللجنة التنفيذية لكرة الصالات وقال: «إن الهيئة والاتحاد أبديا ارتياحاً عميقاً لتواصلنا معهم حول هذا الصدد، ووعدا باحتواء الأمر» وقال: «كل الشكر والتقدير إلى كل من تواصل معنا، لأننا نعتبره نوعاً من الحرص والغيرة على اللعبة، ورياضة الإمارات بصفة خاصة».

وقال: «حتى إذا كانت هناك أمور سلبية من المشاركة، ولكننا سنتعامل معها بتحويل السلبي إلى إيجابي، لأن ما حدث قد حدث، ونتمنى ألا يتكرر مع الوضع في الاعتبار أن اتحاد الجامعات لم يبادر بالتواصل مع الهيئة أو اتحاد الإمارات لكرة القدم، واللجنة التنفيذية لكرة الصالات اتخذت قرار المشاركة من دون الرجوع إلى الجهات المختصة وهذا يعتبر قراراً غير صحيح، موضحاً أن الفريق سافر للبطولة من دون جهازين فني أو إداري، بل سافروا على حسابهم، وهذا مخالف للإجراءات المتبعة حسب التسلسل الهرمي لرياضة الإمارات».

سحابة صيف

وأضاف: «نحن على يقين أنها نقطة سلبية وسحابة صيف سوف تنقشع، وأن مسيرة كرة الصالات لن تتأثر بمثل هذه النكبات والهزائم خصوصاً أن الكل يعرف مستوانا على المستوى الآسيوي والعربي والخليجي، وأن تصنيف كرة الصالات الإماراتية بين الجيد والوسط، ونعمل بكل قوة وأقصى الجهود، لتقديم منتخبات قوية في الفترة المقبلة وتعويض الغياب خلال السنتين الماضيتين، وبعد اللقاء المثمر والإيجابي مع معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، والأخوة في اتحاد الإمارات لكرة القدم ستعود منتخباتنا للمشاركة، والتمثيل الخارجي في أقرب فرصة ممكنة.

وقال: «كرة قدم الصالات ولدت كي تبقى وتسير بصورة جيدة ومميزة، من خلال المستوى التنظيمي والفني في المسابقات عبر الروزنامة، التي نضعها كل موسم، بل إن حكامنا موجودون في المحافل الدولية والقارية، والصافرة الإماراتية ظلت محافظة على وجودها القوي والمستحق في كل المحافل، وخصوصاً نهائيات كأس العالم على مدى ثلاث نسخ، بالإضافة إلى الوجود في نهائيات كأس آسيا أيضاً وبطولات الأندية، ومثل هذه الإيجابيات تزيدنا إصراراً وعزيمة على تقديم الأفضل، ولدينا مسابقات دوري رجال وشباب ورديف، وكل مسابقات الكؤوس وموسمنا كالعادة يبدأ في مطلع سبتمبر من كل عام أو نهاية أغسطس، ونسير بالرزنامة والبرامج حسب برمجة مسابقات اللعبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وأيضاً اللعبة فاعلة وموجودة في البطولات العربية والخليجية، ولدينا جهازان فني وإداري للمنتخب، ولاعبون قادرون على تشريف اللعبة في كل البطولات، وما حدث أمر بسيط وانتهى، ولا نملك سوى شكر الهيئة والاتحاد على التجاوب السريع، وعلى حرصهم على سمعة ومكانة الرياضة الإماراتية».

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