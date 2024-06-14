«الأبيض» الشاب في مجموعة صعبة بالتصفيات الآسيوية

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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أجريت في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور أمس، قرعة بطولتي كأس آسيا تحت 17 وتحت 20 سنة المقررتين عام 2025، وأسفرت قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب في الصين، عن تنافس منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة الصعبة، وضمت منتخبات كوريا الجنوبية، لبنان، جزر شمال ماريانا، والكويت المستضيفة لتصفيات المجموعة، بينما أسفرت قرعة تصفيات كأس آسيا تحت 17 سنة في السعودية، عن تنافس منتخبنا في المجموعة الثامنة مع منتخبات ماليزيا ولبنان، ولاوس.

ومن المقرر أن تستضيف الصين النهائيات خلال الفترة من 6 إلى 23 فبراير 2025.

وتستضيف فيتنام المجموعة الأولى، وتضم إلى جانبها، منتخبات سوريا وبنغلاديش وبوتان وغوام، و تضم الثانية، أوزبكستان والبحرين والصين تايبيه (المضيفة)، وكمبوديا ونيبال، وتجمع الرابعة أستراليا والسعودية (المستضيفة)، وفلسطين وأفغانستان وماكاو.

والمجموعة طاجيكستان (المضيفة)، وسلطنة عمان وماليزيا وسريلانكا وكوريا الشمالية، والمجموعة السادسة، منتخبات إندونيسيا (المضيفة)، واليمن وتيمور الشرقية والمالديف. وفي منتخبات إيران ومنغوليا والهند ولاوس (المضيفة)، ويلعب العراق في المجموعة الثامنة، مع تايلاند (المضيفة) والفلبين وبروناي دار السلام، وجاءت اليابان في التاسعة، مع قرغيزستان (المضيفة) وميانمار وتركمانستان، والأردن في المجموعة العاشرة، مع قطر (المضيفة) وسنغافورة وهونغ كونغ.

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