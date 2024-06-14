الظنحاني وخيري الأكثر مشاركة في النسخة الأخيرة من «دورينا»

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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تصدر فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، وسالم خيري حارس مرمى حتا، قائمة اللاعبين الأكثر مشاركة في النسخة الأخيرة من دوري أدنوك للمحترفين، بالتواجد في 26 جولة بنسبة 100 % وعدد دقائق لعب 2340 دقيقة، فيما شارك الوافد الجديد أولريش سيدوين مدافع البطائح في جميع المواجهات ولكن بعدد دقائق أقل بعد أن تم استبداله في مباراة واحدة ليكون اللاعب الثالث الذي ظهر في 26 جولة بعدد دقائق 2305 دقائق.

وضمت قائمة أصحاب المراكز العشرة الأولى أسماء بارزة نجحت في وضع بصمتها بالدوري وكانت لها مساهمات إيجابية مع فرقها وشاركت في 25 مباراة بدقائق لعب متفاوتة، وتميز نادي بني ياس بوجود 4 من عناصره ضمن قائمة الصدارة في تأكيد على الاستقرار الفني الذي عاشه الفريق في أرضية الملعب ومحافظة الجهاز الفني على قائمته الأساسية خلال العديد من المباريات، إضافة إلى 3 لاعبين من الوصل الذي توج بلقب البطولة، ولاعب واحد من أندية، البطائح، حتا، الوحدة.

قائمة

وتفصيلاً، شملت القائمة، حسب إحصائية رابطة دوري المحترفين، فهد الظنحاني «بني ياس»، سالم خيري «حتا»، بإحراز النمرة الكاملة، وثالثاً اولريس سيدون «البطائح» الذي شارك في 26 مباراة بعدد 2305 دقائق لعب، ورابعاً ساشا أيفكوفيتش «بني ياس» 2350 دقيقة، خامساً خالد السناني «الوصل»، 2350 دقيقة، وسادساً سفيان بوفتيني «الوصل» 2224 دقيقة، سابعاً فابيو دي ليما «الوصل»، 2221 دقيقة، ثامناً غاستون سواريز «بني ياس»، 2202 دقيقة، تاسعاً أحمد نور الله «الوحدة»، 2201 دقيقة، عاشراً يوسف نيكتيه «بني ياس»، 2199 دقيقة لعب.

رقم قياسي

ويتميز حارس مرمى السماوي برقم قياسي وذلك بمشاركته في جميع مباريات نسخة موسم 2022-2023 إضافة إلى الموسم المنصرم بعدد 52 مباراة متتالية دون توقف، كما أنه الأكثر مشاركة في آخر 8 نسخ من البطولة والتي غاب خلالها عن مباراتين فقط بداية من موسم 2017-2016، وحتى النسخة الأخيرة، بمشاركته في 195 مباراة، دافع خلالها عن ناديي دبا الفجيرة الذي انتقل منه إلى بني ياس، وسبق ذلك مشاركته في مباراة واحدة مع الوحدة فريقه الأسبق ما يؤكد مدى اجتهاده ونجاحه في حماية العرين ومحافظته على لياقته البدنية وحرصه على سلامته ومشاركته أساسياً.

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