الجزيرة يمنح محمد ربيع «فرصة العمر» في ملاعب الإمارات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

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منح الجزيرة، لاعبه المغربي محمد ربيع، أكبر فرصة في مشواره الكروي بتجديد تعاقده معه لمدة 3 سنوات مقبلة ليواصل ارتداء شعار «فخر أبوظبي» في مختلف ملاعب الإمارات وحتى 2027، بعد أن كان قبل أشهر قليلة خارج حسابات النادي ولا توجد رغبة في مواصلته مع الفريق.

وكان محمد ربيع «22 عاماً» الذي ينشط في خانة الظهير الأيمن قد بدأ مشواره مع الجزيرة بعمر الـ 18 عاماً ضمن فئة المقيمين مع فريق تحت 19 سنة قادماً من الوداد المغربي، لكنه لفت أنظار الهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق السابق الذي اختاره ليكون معه ضمن قائمة «فخر أبوظبي» ومنحه فرصة المشاركة في 5 مباريات خلال الموسم الذي لم يكتمل بسبب جائحة كورونا.

وفي موسم 2021-2020 فرض ربيع نفسه أساسياً بخط الدفاع رغم وجود أسماء بارزة وشارك في 20 مباراة ببطولة الدوري التي فاز بها الجزيرة وكانت له مساهمة واضحة في التتويج، وخلال الموسم التالي حافظ على مقعده أساسياً وشارك أيضاً في 20 مباراة، وفي موسم 2023-2022 اكتفى بالظهور في مباراة واحدة ولمدة 24 دقيقة مع اتحاد كلباء الذي لعب معه معاراً لكنه ترك النادي وغادر إلى بلاده دون إذن الإدارة.

عودة

وعاد محمد ربيع إلى الجزيرة مع بداية الموسم المنتهي دون أن يجد مكاناً مع الفريق أو يحظى بترحيب المدرب الهولندي فرانك دي بور، وظل يتدرب مع فريق الرديف دون أن تتاح له فرصة المشاركة في المباريات، حتى تولى الروماني ميريل رادوي مهمة التدريب في يناير الماضي والذي نفض عنه الغبار وأعاده من جديد إلى الفريق الأول، ليكون اللاعب الوحيد الذي استفاد من تعاقد النادي مع الروماني والذي حقق أسوأ النتائج مع الجزيرة في مشوار المحترفين لكنه قدم للمغربي ربيع هدية العمر.

9 مباريات

وقدم ربيع مستويات جيدة خلال 9 مباريات شارك فيها بالنصف الثاني من بطولة الدوري، وأظهر جدية وحماساً كبيرين، مع التزامه باللوائح وتحليه بالانضباط الشئ الذي شجع النادي على تجديد عقده، بعد أن كان الاتجاه صرف النظر عن مواصلته مع الفريق، لينال فرصة ذهبية لمدة 3 سنوات يستطيع عبرها تحقيق الكثير من أحلامه قياساً بالقدرات التي يتمتع بها والتي تجعله مؤهلاً للعطاء والتألق مع «فخر أبوظبي».

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