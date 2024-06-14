عيسى يوسف: «الأبيض» يحتاج إلى لاعبي الخبرة

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد عيسى يوسف لاعب النصر السابق، حاجة منتخبنا الوطني إلى تعزيز صفوفه ببعض لاعبي الخبرة خلال المرحلة الحاسمة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستضع «الأبيض» في مواجهة أقوى المنتخبات في القارة، التي تضم العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة مثل منتخبات اليابان وإيران وكوريا الجنوبية وأستراليا، داعياً الشارع الرياضي إلى دعم أكبر للمنتخب الوطني خلال مسيرته المقبلة.

وضمن منتخبنا الوطني تأهله في المركز الأول من المجموعة الثامنة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2027 والمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية، بعدما حقق 16 نقطة بتعادله مع المنتخب البحريني بهدف لمثله في الجولة السادسة الأحد الماضي للمرة الأولى بعد 5 انتصارات في مجموعته جاءت على حساب منتخبات نيبال (ذهاباً وإياباً) بنتيجة واحدة 4-0، واليمن ذهاباً وإياباً 2-1 و3-0، والبحرين ذهاباً في المنامة 2-0.

وأثنى عيسى يوسف على مسيرة الأبيض«تحت قيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو الذي اقترب من إكمال عامه الأول على رأس المنتخب، ووصفها بالمشوار الناجح حتى الآن رغم بعض النقائص على مستوى الأداء التي يمكن تداركها عبر التجانس، حيث خاض منتخبنا 15 مباراة، ما بين رسمية وودية دولية، حقق خلالها الفوز في 10 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

توليفة جيدة

وأوضح عيسى يوسف أن المدرب البرتغالي باولو بينتو نجح في اختيار توليفة جيدة من اللاعبين الشباب وقاد الأبيض إلى الـتأهل من مجموعته بلا خسارة ولكن المرحلة المقبلة ستكون أكثر صعوبة وحاسمة في مشوار التأهل إلى المونديال ولا مجال فيها للعثرة، لذلك فهي تحتاج إلى مزيج بين لاعبي الخبرة والشباب، وأضاف لاعب النصر السابق:» سيخوض منتخبنا عدداً من المباريات الحاسمة التي تحكمها بعض التفاصيل الدقيقة، خصوصاً في حال وضعتنا القرعة أمام أحد المنتخبات التي تملك لاعبين محترفين في دوريات أوروبية مثل اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، وفي ظل بعض السلبيات التي ظهرت على أداء الأبيض سواء في مباراته الأخيرة أمام البحرين أو بعض المباريات السابقة، يتوجب على المدرب بينتو تعديلها قبل المرحلة الحاسمة.

وقال: لا يمكننا أن نحكم على أداء منتخبنا في الوقت الحالي، اللاعبون الشباب لم يقصروا وظهروا بصورة مشرفة وهم يستحقون أن ندعمهم في أي مكان، وسنظل خلف المنتخب خاصة أنه يمر حاليا بمرحلة بناء وتغيير جلد، في ظل ضم عناصر شابة تحتاج لاحتكاك وكسب المزيد من الخبرة.

وصرح عيسى يوسف أن هناك تغييراً كبيراً طرأ على تشكيلة المنتخب هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة وذلك بضم لاعبين شباب واستبعاد لاعبي الخبرة، ومن الطبيعي أن يتأثر المستوى العام للأبيض وأنه يتوجب دعم هذا الجيل الجديد وتأييد تجربة بينتو الذي يحمل مشروعاً لتطوير أداء المنتخب أولاً وثانياً تحقيق هدفنا بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وشدد لاعب النصر السابق على أهمية دور الأندية في دعم مسيرة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة وضرورة منحه الأولوية من أجل توفير كافة الظروف الملائمة لمساعدة المدرب على تنفيذ برنامجه التحضيري قبل بدء المنافسات الرسمية في سبتمبر المقبل وتكاتف جهود الجميع، موضحاً أن اعتماد انطلاقة الموسم الجديد منتصف أغسطس المقبل يخدم مصلحة المنتخب وسيمنح المدرب فرصة للوقوف على جاهزية اللاعبين بعد خوضهم فترة الإعداد الطويلة مع أنديتهم في المعسكرات الخارجية.

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