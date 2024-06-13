الإمارات مع كوريا ولبنان والكويت وجزر ماريانا في المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية للشباب

المصدر: وام

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أجريت اليوم قرعة تصفيات آسيا لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما لكرة القدم، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالا لمبور.

وأوقعت القرعة منتخبنا الوطني ضمن فرق المجموعة الثالثة التي ضمت معه كوريا الجنوبية ولبنان والكويت وجزر ماريانا الشمالية، وسوف تقام تصفيات تلك المجموعة بالكويت خلال الفترة من 21 إلى 29 سبتمبر.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات فيتنام وسوريا وبنجلاديش وبوتان وجوام، بينما ضمت المجموعة الثانية أوزبكستان والبحرين والصين تايبيه وكمبوديا ونيبال، والمجموعة الثالثة كوريا الجنوبية ولبنان والإمارات والكويت وجزر ماريانا الشمالية، والمجموعة الرابعة استراليا والسعودية وفلسطين وأفغانستان وماكاو، والمجموعة الخامسة طاجيكستان وسلطنة عمان وماليزيا وسيريلانكا وكوريا الشمالية.

أما المجموعة السادسة فضمت اندونيسيا واليمن وتيمور الشرقية والمالديف، والسابعة ايران ومنغوليا والهند ولاوس، الثامنة العراق وتايلاند والفلبين وبروناي، والتاسعة اليابان وقيرغستان وميانمار وتركمانستان، والعاشرة الأردن وقطر وسنغافورة وهونج كونج (الصين).

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