عبدالله بن سالم القاسمي يصدر قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم

المصدر: وام

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أصدر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن تشكيل مجلس إدارة شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم.

ونص القرار على أن يُشكل مجلس إدارة شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم برئاسة سعادة / محمد عبدالله راشد الطربان الحمودي، وعضوية كل من:

1. السيد/ أحمد عمر عبدالله عمر النقبي.

2. السيد/ أحمد مراد علي محمد الأميري.

3. السيد/ عبيد سعيد علي خميس الطنيجي.

4. السيد/ محمد أحمد سعيد بغداد الدرمكي.

5. السيد/ محمد عبدالله حسن سحاكوه الظهوري.

ويُوزّع المجلس المناصب الإدارية بين أعضائه في أول اجتماع له، وينتخب المجلس نائباً للرئيس توافقياً أو عبر الاقتراع السري المباشر، وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس إدارة جديد أو التجديد للمجلس المنتهي.

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