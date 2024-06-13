أرقام مميزة لمنتخب الإمارات مع مدربه بينتو خلال 340 يوماً

المصدر: وام

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أكمل منتخب الإمارات، اليوم، 340 يوماً تحت القيادة الفنية للبرتغالي باولو بينتو المدير الفني للمنتخب، منذ توليه زمام المسؤولية في 9 يوليو من العام الماضي، وصولاً للتأهل إلى المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026، ونهائيات كأس آسيا 2027 بالسعودية.

وتحت قيادة بينتو، خاض منتخبنا 15 مباراة، ما بين رسمية وودية دولية، حقق الفوز في 10 منها وتعادل في مباراتين وخسر 3 مباريات.

وتفصيلاً، خاض منتخب الإمارات 5 مباريات ودية فاز في 4 على منتخبات كوستاريكا 4-1، والكويت 1-0، ولبنان 2-1، وقيرغيزستان 1-0، وخسر مباراة وحيدة أمام نظيره العماني 0-1.

وفي كأس آسيا td قطر التي أقيمت خلال الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير الماضيين، خاض المنتخب 4 مباريات، بمعدل 3 في الدور الأول فاز خلالها على هونج كونج 3-1 وتعادل مع فلسطين 1-1، وخسر من إيران 1-2، وتأهل إلى الدور ربع النهائي الذي خسر فيه من طاجيكستان بركلات الترجيح 3-5، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وفي التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس آسيا 2027 وكأس العالم 2026، خاض منتخب الإمارات 6 مباريات تحت قيادة بينتو، خلال المرحلة الثانية كاملة من هذه التصفيات، فاز في 5 مباريات على منتخبات نيبال (ذهابا وإيابا) بنتيجة واحدة 4-0، واليمن ذهابا وإيابا 2-1 و3-0، والبحرين ذهاباً في المنامة 2-0، وتعادل إيابا 1-1، وتأهل منها إلى المرحلة الثالثة بجدارة، وحجز مقعده في كأس آسيا 2027.

وأحرز منتخب الإمارات، إجمالاً خلال هذه الفترة 30 هدفاً، وسكنت شباكه 10 أهداف، واستطاع بينتو النزول بمتوسط أعمار المنتخب إلى 24.6 عام.

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