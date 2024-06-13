عروض أرجنتينية لسواريز وبني ياس يترقب

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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لم يحدد الأرجنتيني غاستون سواريز، لاعب خط وسط بني ياس وجهته المقبلة، وذلك عقب نهاية عقده مع السماوي بنهاية الموسم المنصرم، في ظل أكثر من عرض تلقاه اللاعب خلال الفترة الأخيرة.

وعلم «البيان» أن سواريز تلقى عرضين من ناديين أرجنتينيين يرغبان في التعاقد مع اللاعب الذي لم يستقر بعد على تحديد خطوته المقبلة، بجانب عروض محلية وإن كانت لم ترق للجدية المطلوبة، في الوقت الذي يملك سواريز عرضاً للتجديد مع بني ياس قدمه النادي للاعب ويترقب موقفه النهائي من الاستمرار أو الرحيل إلى ناد آخر.

ولعب سواريز مع بني ياس لمدة 4 سنوات، إذ كان انضم للسماوي في موسم 2020-2021 قادماً من نادي أرسنال سارندي الأرجنتيني، ومدد عقده مع بني ياس في 2022 لمدة موسمين تنتهي بنهاية يونيو الجاري.

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