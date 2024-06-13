«الأبيض» ..نهاية مثالية لتصفيات آسيا والمونديال

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

ت + ت - الحجم الطبيعي

حقق منتخب الإمارات الوطني، المطلوب من المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة، بإنهاء مشواره في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 16 نقطة، ودون أي خسارة، عندما تعادل مع البحرين 1-1، ونجح قبلها بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا في السعودية 2027، وبالصعود إلى المرحلة الثالثة الآسيوية لتصفيات كأس العالم 2026، والانضمام إلى 17 منتخباً آخر في هذا الدور، والذي ستجرى مراسم قرعته يوم 27 يونيو الجاري، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على أن تقام مباريات المرحلة من سبتمبر 2024 إلى يونيو 2025.

ويرأى ياسر سالم مدير المنتخب الوطني، أن الفاصل الزمني جيد بين نهاية مباريات المرحلة الثانية من التصفيات، وانطلاقة مواجهات المرحلة الثالثة، وشدد على أن التحضيرات للجزء الأصعب والأهم في التصفيات، لا يقتصر على الجهاز الفني والإداري فقط، ولكن الأهم على اللاعبين الذين عليهم الالتزام خلال فترة التحضيرات للموسم الجديد، والمحافظة على أنفسهم خلال أيام الراحة السلبية كما تحدثنا معهم في المعسكر الأخير لمواجهتي نيبال والبحرين، لأن عليهم مسؤولية إسعاد جمهور الكرة الإماراتية بتحقيق حلم الوصول إلى كأس العالم للمرة الثانية بعد مونديال إيطاليا 1990.

وأوضح أن البرتغالي باولو بينتو مدرب منتخبنا الوطني، نجح خلال فترة عمله، في خلق بعض التنافس بين اللاعبين بما يخدم «الأبيض» في المرحلة المقبلة، وأكد على أن إنجاز العين بالتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا، يعطي لاعبي المنتخب المزيد من الدوافع والمسؤولية الكبيرة للاستمرار في نهج الانتصارات، والتوحد خلف المنتخب الذي يحمل علم الدولة، وتمنى المزيد من دعم الجماهير لمسيرة المنتخب، كما فعلت مع العين، حتى يستطيع «الأبيض» الوصول إلى الهدف المنشود.

الشوط الثاني

من جانبه، شدد باولو بينتو على أنه من الجيد العبور إلى الدور المقبل دون خسارة، لكنه لم يكن راضياً على الأداء، وأن الطقس أثر بعض الشيء، ولكنه ليس عذراً للمستوى الذي ظهر عليه «الأبيض» في الشوط الثاني، وأكد على أن المنتخب كان جيداً في الشوط الأول، وخلق بعض الفرص، ولكنه لم يقدم العرض المتوقع في أول نصف ساعة من الشوط الثاني، ولم يلعب بطريقته، وركز أكثر على الدفاع.

وأضاف إن الأداء تحسن في آخر ربع ساعة من المباراة، وقدم «الأبيض» أداءً متوازناً، ولاح له عدد من الفرص، وأشار إلى أن نظرته للمنتخب هي التي تحدد التشكيلة الأساسية، لأن هناك أسباباً تدفعه لعدم استقرار التشكيلة، وإلى أن اللاعبين سيحصلون على فترة راحة سلبية لمدة أسبوعين تقريباً، ثم يبدأون مع أنديتهم التحضيرات للموسم الجديد، وأن الجهاز الفني للمنتخب سيتواصل خلال فترة معسكرات الإعداد، للوقوف على مستويات اللاعبين الدوليين، سعياً لتصحيح أخطاء المرحلة الثانية من التصفيات، وأبرزها زيادة الشراسة الهجومية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز