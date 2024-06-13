عرب آسيا.. 9 من 18 في «المرحلة الحاسمة» نحو مونديال 2026

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقتنصت المنتخبات العربية لكرة القدم، نصف «بطاقات» القارة الآسيوية المؤهلة للمرحلة الثالثة الحاسمة في الطريق نحو بلوغ نهائيات كأس العالم «مونديال» 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك، بالحصول على 9 بطاقات من 18 بطاقة إجمالي المنتخبات المتأهلة إلى مرحلة تحقيق الحلم المونديالي الكبير.

وضمت قائمة منتخبات عرب آسيا الـ 9 المتأهلة إلى المرحلة المونديالية الثالثة الحاسمة، قطر متصدر المجموعة الأولى بـ 16 نقطة، والكويت ثاني المجموعة بـ 7 نقاط، وعُمان متصدر المجموعة الرابعة بـ 13 نقطة، والعراق متصدر المجموعة السادسة بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة، والأردن متصدر المجموعة السابعة بـ 13 نقطة، والسعودية ثاني المجموعة بـ 13 نقطة أيضاً، والإمارات متصدر المجموعة الثامنة بـ 16 نقطة، والبحرين ثاني المجموعة بـ 11 نقطة، وفلسطين ثاني المجموعة التاسعة بـ 8 نقاط..

3 مجموعات

وتشهد المرحلة المونديالية الثالثة الحاسمة، توزيع المنتخبات ال ـ 18 إلى 3 مجموعات، تلعب بنظام الذهاب والإياب، حيث تضم كل مجموعة 6 منتخبات، يتأهل عنها الأول والثاني في كل مجموعة بصورة مباشرة إلى النهائيات، فيما يخوض صاحبا المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث، مرحلة رابعة يتم فيها تقسيم المنتخبات الـ 6 إلى مجموعتين، تلعب بنظام الدوري من مرحلة واحدة، يتأهل الأول عن كل مجموعة إلى النهائيات، فيما يلعب صاحبا المركز الثاني في كلا المجموعتين مباراة فاصلة يتأهل الفائز فيها إلى الملحق المونديالي للعب على نصف مقعد مع منتخب من منطقة الكونكاكاف.

27 يونيو

وتجرى قرعة توزيع المنتخبات الآسيوية الـ 18 المتأهلة إلى المرحلة المونديالية الثالثة، في 27 الجاري، على أن تنطلق المباريات بنظام الذهاب والإياب في سبتمبر المقبل، لحصد البطاقات المخصصة للقارة الآسيوية والبالغة 8 مقاعد ونصف المقعد في مونديال 2026.

مستويات التصنيف

ووفقاً للنتائج النهائية المتحققة في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات، فإنه يتوقع أن يكون تصنيف المنتخبات الآسيوية الـ 18 المتأهلة إلى مرحلة الحسم المونديالي على الشكل التالي، اليابان وإيران وكوريا الجنوبية في المستوى الأول، وقطر وأستراليا والعراق في المستوى الثاني، والسعودية وأوزبكستان والأردن في المستوى الثالث، والإمارات وعُمان والبحرين في المستوى الرابع، والصين وقيرغيزستان وفلسطين في المستوى الخامس، وكوريا الشمالية وإندونيسيا والكويت في المستوى السادس.

أهمية كبيرة

ويكتسب التصنيف، أهمية كبيرة عند إجراء قرعة توزيع المنتخبات الـ 18 على المجموعات الثلاث في مرحلة الحسم المونديالي، حيث ستضم كل مجموعة منتخباً من كل مستوى، ما يعني إمكانية تجنب أكثر من منتخب قوي المواجهة المباشرة مع نظيره في القوة في المجموعة ذاتها.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز