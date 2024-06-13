ناصر اليماحي: فريق 17 سنة مستقبل «الذئاب»

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

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أكد ناصر اليماحي رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة أن ناديه شكل لجنة فنية تختص بالتعاقدات النوعية مع اللاعبين الأجانب والمواطنين، وذلك بالتشاور مع الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي الكساندر توريس المدير الفني السابق لفريق يونايتد، وأشار اليماحي في تصريح لـ «البيان» إلى أن مجلس الإدارة غير متعجل فيما يتعلق بالتعاقدات الصيفية، لافتاً إلى أن الخطوة الأولى المتعلقة بالجهاز الفني تم الانتهاء منها بالتعاقد مع الفرنسي الكساندر توريس.

وفيما يتعلق بلاعبي فريق 17 سنة المتوجين بلقب مسابقة الناشئين تحت هذه السن قال: اليماحي من المؤكد اعتماد الفريق الأول على هؤلاء اللاعبين مستقبلاً، لافتاً إلى أن فريق 17 سنة يضم خامات ومواهب واعدة ظهرت من خلال دوري الموسم الحالي 2023-2024، الذي أبلى فيه اللاعبون بلاءً حسناً واستحقوا التتويج بالدرع برصيد 62 نقطة

. وألمح ناصر اليماحي إلى أن توجيه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي بضرورة الاهتمام بالاستثمار في النادي ليكون موازياً لبقية الألعاب في النادي ومما يساهم في إحداث نقلة نوعية بنادي الفجيرة ويدر على النادي كثيراً من الأموال، ولذلك كان التوجه الأول هو الشروع في بناء عدد من المباني ذات الطوابق السكنية المتعددة، وقطعت الإدارة شوطاً كبيراً في هذا الجانب، ومن المفترض الانتهاء من المشروع السكني الاستثماري نهاية العام الجاري.

وامتدح اليماحي النتائج التي حققها منتخبنا الوطني ، داعياً إلى ضرورة الحفاظ على هذه النتائج والمكتسبات خلال مرحلة الدور الحاسم المؤهل لنهائيات مونديال 2026 في أمريكا وكندا ولن تكون المواجهات المقبلة سهلة بل ستكون في غاية التعقيد والصعوبة.

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