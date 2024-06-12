دوري أدنوك للمحترفين.. موسم 2024-2023 شهد ثاني أعلى حصيلة تهديفية في آخر 5 مواسم بـ 624 هدفاً

المصدر: وام

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بختام موسم 2024-2023 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم أصبح الموسم المنصرم صاحب ثاني أعلى حصيلة تهديفية لجميع فرق المسابقة في آخر 5 مواسم من البطولة.

فقد بلغت الحصيلة التهديفية لجميع الفرق هذا الموسم 624 هدفا، بمعدل 3.43 هدف في المباراة الواحدة، فيما كانت الحصيلة الأعلى خلال آخر 5 مواسم من البطولة 644 هدفا، وكانت بموسم 2018-2019، بمعدل 3.53 هدف بالمباراة الواحدة.

وحسب إحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية للمواسم الـ5 الأخيرة فقد شهد موسم 2020-2019 وهو الذي تم ايقاف المسابقة فيه لدواعي الحماية من فيروس كوفيد 19 تسجيل 385 هدفا في 133 مباراة بمعدل 2.89 هدف في المباراة الواحدة.

كما شهد موسم 2020-2021 تسجيل 566 هدفا، بمعدل 3.11 هدف في المباراة الواحدة، وفي موسم 2021-2022 تم تسجيل 518 هدفا بمعدل 2.85 هدف بالمباراة الواحدة.. وفي الموسم قبل الأخير 2022-2023 تم تسجيل 550 هدفا، بمعدل 3.02 هدف بالمباراة الواحدة.

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